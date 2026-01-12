Suzano e Ferraz recebem programa de capacitação gratuita

Suzano e Ferraz de Vasconcelos recebem ciclo do Caminho da Capacitação, programa do Fundo Social de São Paulo voltado à formação profissional gratuita. Inscrições estão abertas.

As aulas terão início no dia 19 de janeiro e serão ministradas em carretas adaptadas e equipadas para oferecer conteúdos teóricos e atividades práticas. As formações abrangem áreas como gastronomia, beleza e bem-estar, moda, tecnologia, mecânica e cuidados com pets, de acordo com a disponibilidade de cada município.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível em http://www.cursofussp.sp.gov.br e permanecem abertas até o preenchimento das vagas.

Quem pode participar?

As formações são destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, a partir de 18 anos, incluindo desempregados, beneficiários de programas sociais e mulheres chefes de família. Algumas turmas também podem oferecer vagas para jovens a partir de 16 anos.

A iniciativa busca ampliar oportunidades de emprego, estimular a geração de renda e fortalecer o empreendedorismo local, contribuindo para o desenvolvimento social dos municípios atendidos.

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo e integra o Superação SP, programa do Governo do Estado que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Com carretas temáticas e cursos gratuitos certificados, o programa percorre o Estado ampliando o acesso à qualificação profissional e fortalecendo a empregabilidade. Em 2025, a iniciativa passou por mais de 160 municípios e encerrou o ano com mais de 8 mil pessoas qualificadas.

Mais informações sobre cursos, locais e cronogramas estão disponíveis em http://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br .