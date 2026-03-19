Suzano e Itaquá avançam no ranking de saneamento; Mogi perde posição

Suzano e Itaquaquecetuba avançaram enquanto Mogi das Cruzes perdeu posição na 18ª edição do Ranking do Saneamento do Instituto Trata Brasil (ITB), em parceria com Go Associados. O ranking, divulgado nesta quarta-feira (18), traz o saneamento dos 100 municípios mais populosos do Brasil.

Segundo o Instituto Trata Brasil, para produzir o ranqueamento, foram levados em consideração os indicadores mais recentes do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa), com ano-base de 2024, publicado pelo Ministério das Cidades.

Suzano avançou sete posições, saltando da 35ª posição no ranking de 2025 para 28ª neste ano. A cidade, atendida pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), tem investimento médio de R$ 123,63 por habitante, 99,4% de atendimento de água, 94,37% no atendimento de esgoto e 52,87% de tratamento de esgoto na cidade.

Em seguida está Itaquá, que subiu da 58ª colocação em 2025 para 54ª no ranking 2026, variação de quatro posições. Também atendida pela Sabesp, a cidade é a única da região com 100% no atendimento de água. Já em relação ao esgoto, a cidade está em 80,35% no atendimento total da cidade e 19,39% de tratamento. O investimento médio por habitante é de R$ 213,62.

Por fim, Mogi caiu sete posições de um ranking para outro, passando da 60ª posição para 67ª. Atendida pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Semae), a cidade tem um investimento médio de R$ 58,63 por habitante. O atendimento total de água chega a 92,25% da cidade, enquanto o atendimento de esgoto a 82,99% e tratamento a 62,21%.

O ranking considera os 100 municípios mais populosos do Brasil, motivo pelo que há apenas as três cidades do Alto Tietê listadas. O estudo também traz investimento total de 2020 a 2024, indicador de perdas na distribuição e indicador de perdas por ligação.

O ITB explica que o Ranking do Saneamento é composto pela análise de três dimensões do saneamento básico em cada município: “Nível de Atendimento”, “Melhoria do Atendimento” e “Nível de Eficiência”.

Cada indicador recebe uma nota entre zero e 10 para cada um dos 100 municípios brasileiros mais populosos, conforme estimativas populacionais do IBGE para o ano de 2024. A nota final do Ranking é calculada por meio de uma média ponderada das notas atribuídas a cada um dos indicadores.