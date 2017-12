Suzano e Mogi estão entre as 20 cidades do estado com maior consumo de eletricidade

O governo de São Paulo lançou, nesta sexta-feira (15), o Ranking Paulista de Energia, por municípios. A ferramenta, online apresenta o consumo de eletricidade, gás natural, gás comprimido, etanol e derivados de petróleo. De acordo com o ranking, em 2016, dois municípios do Alto Tietê ficaram entre os 20 com maior consumo de eletricidade no ranking estadual. Sendo Suzano, que ficou na 15ª posição com consumo de 1.355.372 Megawatt-hora (Mwh), e Mogi das Cruzes na 19ª posição com o consumo de 1.241.855 Mwh.

São Paulo é a primeira cidade em consumo de eletricidade, no estado, seguida por Alumínio e Campinas. O ranking avaliou os 645 municípios paulistas.

Em relação a 2012, o consumo da cidade suzanense, no ano passado, aumentou. Há cinco anos, o município ocupava a 20ª posição, ou seja uma diferença de cinco colocações. Já a cidade mogiana veio economizando desde 2012, quando o município assumia a 15ª posição. Os demais municípios do Alto Tietê ocuparam, em 2016, posições variadas. Salesópolis é a que menos consumiu eletricidade, ficando na 359ª colocação com o consumo de 19.985 Mwh (veja consumo dos municípios na tabela). O total de consumo das dez cidades do Alto Tietê, em 2016, foi de 4.181.735 Mwh.

Além da eletricidade, o ranking traz também o consumo em relação ao gás natural e o etanol, por exemplo. Na região, Suzano lidera o ranking na 8ª posição em consumo do Estado, com o gasto de 179.544.126 metros cúbicos (m³). Mogi aparece na 23ª colocação estadual e Itaquá na 48ª (veja consumo no quadro). No Alto Tietê, quatro cidades zeraram no consumo de gás natural. Foram Biritiba Mirim, Guararema, Santa Isabel e Salesópolis. Nestes casos, de consumo zero, e também em caso de empate no consumo, os municípios são apresentados no ranking em ordem alfabética.

Em relação ao etanol, os municípios do Alto Tietê com maior consumo foram Mogi das Cruzes (19ª colocação estadual), seguido por Suzano (35ª) e Itaquaquecetuba (50ª). A região teve um total no consumo de etanol de 194.570.696 litros.