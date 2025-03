Suzano inicia campanha de vacinação contra a gripe nesta terça-feira

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta terça-feira (01/04) a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) nos 24 postos de saúde da cidade. A imunização ocorrerá de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados, das 8 às 16 horas. A Unidade Básica de Saúde Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II, tem horário estendido e vai promover a imunização das 8 às 18 horas, de segunda-feira a sábado.

Neste primeiro momento, foram enviadas 6 mil doses da vacina pela Secretaria de Estado da Saúde. Para esta fase inicial, terão prioridade crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; idosos com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas (pós-parto); indígenas; quilombolas; trabalhadores da Saúde; pessoas com deficiência permanente; adolescentes em medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionário do Sistema de Privação de Liberdade; pessoas com comorbidades; professores e trabalhadores de instituições de ensino básico e superior; integrantes das Forças Armadas; pessoas em situação de rua; integrantes de Forças de Segurança e Salvamento; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, urbanos e de longo curso; pessoas que atuam na área portuária; e funcionário dos correios.

Para se vacinar, é preciso apresentar documento oficial com foto, CPF, Cartão SUS e caderneta de vacinação. A lista de postos de vacinação está acessível no link bit.ly/EnderecosUBS. A prefeitura também vai ampliar os comunicados sobre a vacinação nas mídias sociais e nas unidades de saúde. A ideia é atingir o maior número de pessoas que compõem o público que tem prioridade na vacinação neste momento.

O secretário Diego Ferreira convocou as pessoas que integram o grupo prioritário a comparecer nas unidades de saúde. “É importante observar que teremos mudança climática no final deste mês e a vacinação contra o vírus Influenza é uma forma de manter uma boa saúde para as pessoas que têm prioridade, justamente por estarem mais expostas ou correrem mais riscos. Esperamos que a população tenha consciência do quão importante é se vacinar contra a gripe neste momento de mudança de estação”, destacou Ferreira.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que a vacinação contra a gripe, além de promover a proteção necessária para a população, auxilia os profissionais de saúde no momento de fechar o diagnóstico. “Outras doenças, como a Covid-19 (novo coronavírus) e a dengue, podem causar sintomas semelhantes, por isso manter o calendário vacinal atualizado contribui para o diagnosticar o paciente e direcioná-lo ao melhor tratamento”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.