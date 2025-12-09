Suzano, Itaquá, Poá e Ferraz ficam sem água após falha em Estação da Sabesp

A Sabesp informou nesta segunda-feira (8) que segue mobilizada para normalizar o abastecimento de água em municípios do Alto Tietê como Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano, e em áreas da zona leste da capital, incluindo Cangaíba, São Miguel Paulista, Jardim Popular, Itaim Paulista, Guaianases e Ermelino Matarazzo.

Moradores ficaram desabastecidos durante todo o final de semana e fizeram reclamações. A Sabesp não informou o número de pessoas afetadas com o problema.

Na tarde desta segunda-feira (8), o sistema apresentou melhora e seguia em recuperação gradativa. Durante esse período, ainda poderiam ocorrer intermitências pontuais, sobretudo em regiões mais altas e distantes, como Suzano, Ermelino Matarazzo, Guaianases, Artur Alvim, Parque do Carmo, Itaquera e Santa Etelvina. A Sabesp informou que segue com ações operacionais contínuas, incluindo manobras de distribuição para reforçar o atendimento nas áreas mais afetadas. Caminhões-pipa estão disponíveis para solicitações emergenciais, com prioridade para unidades de saúde.

As oscilações registradas desde o final de semana foram causadas por ocorrências na Estação de Tratamento de Água (ETA) Taiaçupeba, que integra o Sistema Produtor Alto Tietê, afetando a estabilidade da distribuição. As equipes da Companhia atuaram ao longo do sábado e domingo para resolver as intercorrências e restabelecer a operação.

A Companhia pediu desculpas pelos transtornos e reforçou que os clientes podem buscar informações e registrar solicitações pelo WhatsApp oficial, no (11) 3388-8000, e pela Agência Virtual, no site www.sabesp.com.br.

A Sabesp informa que realizou vistoria nos bairros Parque Astúrias e Jardim Brasil, em Itaquaquecetuba, na manhã desta segunda-feira (8/12). As equipes constataram que o abastecimento está em recuperação, com baixa pressão em alguns trechos, mas sem interrupção total do fornecimento. O cenário está relacionado às ocorrências registradas no sistema produtor do Alto Tietê durante o fim de semana, que afetaram o abastecimento em alguns municípios da região e em setores da zona leste da capital.