Suzano lidera número de itens perdidos nas estações do Alto Tietê

A estação de Suzano, da CPTM, foi a que mais registrou perdas de objetos e documentos no Alto Tietê em 2025. Ao todo, 1.787 itens esquecidos por passageiros foram encaminhados à Central de Achados e Perdidos (CAP), com taxa de devolução de 24,1%.

Os dados fazem parte do balanço anual divulgado pela companhia. Em 2025, a CAP recebeu 8.630 itens perdidos nas estações da região, que compreende as linhas 11-Coral e 12-Safira, resultando em média de 23 objetos localizados por dia. O volume representa cerca de 12,8% do total de itens registrados em todas as linhas da CPTM no período.

Do total registrado no Alto Tietê, 6.191 itens eram documentos e 2.439 eram objetos diversos, como celulares, guarda-chuvas e outros pertences comuns. Entre os itens inusitados encontrados ao longo do ano estão uma cadeira, um andador e até um carrinho de bebê.

A taxa de devolução na região chegou a 28,6%, o que representa 2.471 itens entregues aos respectivos proprietários. Segundo a chefe de Departamento de Relacionamento com o Passageiro da companhia, Viviane Vizioni, o resultado é reflexo do trabalho de busca ativa realizado pela equipe.

“Cada item localizado carrega uma história e um valor para quem o perdeu. O trabalho da Central de Achados e Perdidos da CPTM existe para cuidar desses itens com responsabilidade e tornar possível a devolução deles aos seus donos”, destacou.

No balanço geral, considerando todas as linhas operadas pela CPTM, foram recebidos 67.236 itens em 2025, com média diária de 184 objetos encontrados. Desse total, 20.595 foram devolvidos, o que corresponde a uma taxa de 31%.

Os objetos localizados permanecem armazenados por até 60 dias. Durante esse período, a equipe realiza tentativas de identificação dos proprietários por meio de cruzamento de dados. Caso não sejam reclamados, os itens são encaminhados ao Fundo Social do Estado de São Paulo. Documentos, em sua maioria, são devolvidos aos órgãos emissores, enquanto cartões bancários são destruídos.

A Central de Achados e Perdidos funciona na estação Palmeiras-Barra Funda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados. O atendimento também pode ser feito pelo telefone 0800 055-0121.