Suzano mantém a liderança de geração de emprego na região

Suzano se manteve na liderança de geração de emprego, em novembro, no Alto Tietê. Ao todo, foram criadas 1.126 vagas durante o período. Em outubro a cidade liderou com 277 gerações de postos de trabalho. Por outro lado, a região gerou 1.540 empregos no último mês - incluindo o município suzanense. Das dez cidades, apenas três ficaram com saldo negativo.

No mês passado, Suzano admitiu 2.481 trabalhadores. Em contrapartida, demitiu 1.355. Desta forma, o saldo final foi de 1.126 vagas criadas.

Deste total, 1.023 empregos gerados foram do setor de serviços - setores administrativos. Outros 207 vagas criadas foram do setor de comércio.

O setor de construção civil também teve uma pequena parcela, contabilizando 17 vagas geradas. Já na contramão, o setor de indústria e transformação teve o desligamento de 103 postos de trabalho. Os setores de serviço industrial de utíl pública, administração pública e agropecuária também registraram saldo negativo. Tendo o desligamento de nove, seis e três postos de trabalho, respectivamente.

Região

Dos 1.540 postos de trabalhos gerados no Alto Tietê, além dos 1.126 criados por Suzano, outra cidade que se destacou foi Mogi das Cruzes, com saldo positivo de 203.

Itaquaquecetuba vem na sequência com 179 postos de trabalho gerados. Arujá ficou na quarta colocação com 131 vagas criadas.

Outros municípios que computaram saldo positivo foram Ferraz de Vasconcelos (83), Santa Isabel (18) e Salesópolis (11).

Por outro lado, três cidades registraram saldo negativo. Poá lidera o ranking com 158 postos de trabalho fechados. Guararema vem na sequência com 34, e Biritiba Mirim com 19 postos de trabalho desligados.