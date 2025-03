Suzano promove campanha de arrecadação de absorventes em março

Neste mês de março, o Fundo Social de Solidariedade de Suzano dá início à campanha "Todas Por Elas", que visa arrecadar absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa ocorre ao longo de todo o período, em alusão ao Dia Internacional da Mulher (08/03), e busca garantir dignidade menstrual àquelas que enfrentam dificuldades no acesso a itens de higiene básicos.

A primeira-dama de Suzano e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul, reforçou a importância da campanha. "A pobreza menstrual é uma realidade que impacta diretamente a saúde, a educação e a qualidade de vida de muitas mulheres e meninas. Com essa ação, queremos mobilizar a sociedade para garantir que todas tenham acesso a esse item essencial, promovendo dignidade e igualdade”. A campanha "Todas Por Elas" reforça o compromisso da Prefeitura de Suzano em implementar iniciativas que beneficiem diretamente a população feminina, assegurando que a assistência chegue a quem mais precisa.

As doações podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2188.