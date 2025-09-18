Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 18/09/2025
Suzano realiza formatura da 17ª turma do programa Formare no Alto Tietê

19 jovens se formaram na última turma do programa na unidade de Suzano (SP). Desde 2005, mais de 300 pessoas passaram pelo Formare na região

18 setembro 2025 - 14h11Por Da Região
Iniciativa oferece formação profissional no curso de Operador(a) de Processo de Produção Iniciativa oferece formação profissional no curso de Operador(a) de Processo de Produção - (Foto: Divulgação)

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, realizou, no dia 11 de setembro, a cerimônia de conclusão da 17ª turma do Programa Formare, na unidade de Suzano (SP). Desde 2005, com duas décadas de atuação no Alto Tietê, o programa já formou 17 turmas, totalizando mais de 300 jovens.

A iniciativa, desenvolvida pela Suzano em parceria com a Fundação Iochpe, oferece formação profissional no curso de Operador(a) de Processo de Produção para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

“O Formare é um programa de grande importância para o desenvolvimento de habilidades profissionais dos(as) jovens da região. Além de formar novos(as) profissionais e proporcionar oportunidades de aprendizado e crescimento no mercado de trabalho, a ação incentiva o voluntariado por parte dos(as) nossos(as) colaboradores(as). Apoiar projetos como este reflete nosso direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’ e nossa visão de uma empresa que busca atuar como agente de transformação nas comunidades onde está presente”, destacou Daiana Stange, coordenadora de Gente e Gestão.

Entre as histórias inspiradoras de jovens que participaram do programa está a de Isis Figueredo, participante da 11ª turma, em 2016. Após participar do programa, Isis foi efetivada na área de Utilidades e trilhou uma carreira de crescimento na empresa, passando por diferentes áreas e projetos. Hoje, ela ocupa o cargo de supervisora de Manutenção na Unidade da Suzano em Mogi das Cruzes, cargo este historicamente ocupado por homens, o que reforça um dos principais compromissos da Suzano: promover a diversidade e a representatividade em todas as suas unidades.

“O Formare foi uma experiência transformadora. Atuar na Suzano me permitiu aprender na prática, evoluir como pessoa e como profissional, além de fortalecer minha vontade de construir uma trajetória com propósito, responsabilidade e muito aprendizado”, recorda.

Isis, que já foi aluna, é educadora voluntária há 3 anos. Para ela, o programa transforma tanto quem ensina quanto quem aprende. “Ser educador voluntário é uma experiência de grande realização. É ter a oportunidade de compartilhar vivências, transmitir conhecimento com dedicação e, ao mesmo tempo, aprender com cada aluno(a). A sala de aula vai muito além de um quadro e cadeiras, é um espaço de troca, crescimento e transformação. Nela, encontramos pessoas com histórias encantadoras e inspiradoras, que nos motivam a acreditar no poder da educação e no impacto que ela pode gerar para toda a vida.”

Sobrea Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br   