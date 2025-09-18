Suzano realiza formatura da 17ª turma do programa Formare no Alto Tietê

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, realizou, no dia 11 de setembro, a cerimônia de conclusão da 17ª turma do Programa Formare, na unidade de Suzano (SP). Desde 2005, com duas décadas de atuação no Alto Tietê, o programa já formou 17 turmas, totalizando mais de 300 jovens.

A iniciativa, desenvolvida pela Suzano em parceria com a Fundação Iochpe, oferece formação profissional no curso de Operador(a) de Processo de Produção para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

“O Formare é um programa de grande importância para o desenvolvimento de habilidades profissionais dos(as) jovens da região. Além de formar novos(as) profissionais e proporcionar oportunidades de aprendizado e crescimento no mercado de trabalho, a ação incentiva o voluntariado por parte dos(as) nossos(as) colaboradores(as). Apoiar projetos como este reflete nosso direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’ e nossa visão de uma empresa que busca atuar como agente de transformação nas comunidades onde está presente”, destacou Daiana Stange, coordenadora de Gente e Gestão.

Entre as histórias inspiradoras de jovens que participaram do programa está a de Isis Figueredo, participante da 11ª turma, em 2016. Após participar do programa, Isis foi efetivada na área de Utilidades e trilhou uma carreira de crescimento na empresa, passando por diferentes áreas e projetos. Hoje, ela ocupa o cargo de supervisora de Manutenção na Unidade da Suzano em Mogi das Cruzes, cargo este historicamente ocupado por homens, o que reforça um dos principais compromissos da Suzano: promover a diversidade e a representatividade em todas as suas unidades.

“O Formare foi uma experiência transformadora. Atuar na Suzano me permitiu aprender na prática, evoluir como pessoa e como profissional, além de fortalecer minha vontade de construir uma trajetória com propósito, responsabilidade e muito aprendizado”, recorda.

Isis, que já foi aluna, é educadora voluntária há 3 anos. Para ela, o programa transforma tanto quem ensina quanto quem aprende. “Ser educador voluntário é uma experiência de grande realização. É ter a oportunidade de compartilhar vivências, transmitir conhecimento com dedicação e, ao mesmo tempo, aprender com cada aluno(a). A sala de aula vai muito além de um quadro e cadeiras, é um espaço de troca, crescimento e transformação. Nela, encontramos pessoas com histórias encantadoras e inspiradoras, que nos motivam a acreditar no poder da educação e no impacto que ela pode gerar para toda a vida.”

Sobrea Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br