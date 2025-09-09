Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 09/09/2025
Região

Suzano recebe 'Maratona Mandala da Inovação' com Fernando Seabra e Larissa Ashiuchi

Evento dedicado a empreendedores e lideranças será no próximo dia 20, no Clube Suzaninho

09 setembro 2025 - 15h05Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

Suzano receberá no dia 20 de setembro (sábado) a imersão "Maratona Mandala da Inovação", um evento inédito na cidade que promete transformar a visão de empreendedores, líderes e gestores da região. A iniciativa é promovida pelo grupo "Elas Brilhantes", liderado pela empresária Madah Vasconcelos, e contará com palestra de Fernando Seabra e participação especial de Larissa Ashiuchi. O encontro será das 8 às 18 horas, no Suzano Futebol Clube, o Suzaninho (rua Nove de Julho, 722 - Jardim Santa Helena, Suzano). As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo WhatsApp (11) 9.1951-9108. As vagas são limitadas.
 
Entre os destaques da imersão está a aguardada palestra de Fernando Seabra, autor do best-seller “A Mandala da Inovação”, TEDx Speaker e investidor anjo, considerado uma das principais referências nacionais em inovação e empreendedorismo. A atividade também contará com a presença especial de Larissa Ashiuchi, mulher visionária, gestora pública e grande apoiadora do empreendedorismo local, que vai inspirar os participantes sobre o papel da inovação na transformação social e econômica de Suzano.

Segundo Madah Vasconcelos, trazer a Maratona para a cidade é motivo de grande orgulho. “É uma honra para o grupo 'Elas Brilhantes' realizar este evento inédito em Suzano, criando um espaço de aprendizado e de conexões que certamente marcará a vida de muitos empreendedores”, afirmou.

O palestrante Fernando Seabra também destacou sua alegria em levar a iniciativa para a Suzano. “Estou muito feliz em compartilhar a 'Mandala da Inovação' com o público suzanense. Meu objetivo é contribuir para que os participantes consigam transformar planos em resultados reais”, disse. Já Larissa Ashiuchi reforçou a importância do encontro. “Estou muito animada em fazer parte desta maratona que vai inspirar tantas pessoas em Suzano e fortalecer ainda mais o empreendedorismo em nossa cidade”, pontuou.

O evento garantirá um dia completo de imersão em conteúdos apresentados por Seabra, além de abrir espaço para networking e fomentar estratégias práticas para que os participantes tenham uma visão ampla sobre seus planos e como conquistá-los. Os interessados ainda podem garantir as inscrições pelo WhatsApp (11) 9.1951-9108 e mais informações podem ser obtidas pela página oficial do "Elas Brilhantes" no Instagram (@elasbrilhantes).

Deixe seu Comentário

