Suzano reforça importância do cuidado com a saúde mental por meio de iniciativas a colaboradores

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, reafirma, neste Setembro Amarelo, o seu compromisso com a promoção da saúde mental e o bem-estar de seus(suas) colaboradores(as). A companhia acredita que o diálogo sobre saúde mental é muito importante para reduzir tabus, ampliar o acolhimento e promover a valorização da vida. Para isso, por meio do Programa Faz Bem, desenvolvido pela área de Qualidade de Vida, a empresa mantém um conjunto de iniciativas que oferecem suporte emocional, físico e social.

Entre elas está o Tele Faz Bem, canal exclusivo, gratuito e sigiloso, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, que conecta colaboradores(as) e familiares a uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e especialistas jurídicos que dão apoio integral para diferentes necessidades.

A Suzano também disponibiliza, por meio de um parceiro externo especializado, uma plataforma de atendimento psicológico on-line, que oferece até quatro sessões gratuitas por mês com um(a) especialista por videoconferência, em ambiente confidencial, prático e seguro. A empresa ainda oferece um benefício de descontos em academias e aplicativos de saúde integral, incentivando a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis. Já nas unidades industriais, os(as) colaboradores(as) contam com uma equipe de médicos(as) e enfermeiros(as), que prestam atendimento, acolhimento e direcionamento aos serviços adequados.

“Nosso compromisso é oferecer aos(às) colaboradores(as) um conjunto de iniciativas que promovam saúde e bem-estar de forma integral. Sabemos que falar sobre saúde mental ainda é um desafio, mas também um ato de coragem, e por isso disponibilizamos diferentes recursos, todos sigilosos, gratuitos e acessíveis. Dessa forma, reafirmamos nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, destaca Denise Alegrette, coordenadora de Qualidade de Vida da Suzano.

Setembro amarelo

Com a recente sanção da lei que oficializa a Campanha Setembro Amarelo, a Suzano destaca sua atuação nessa frente há mais de uma década, desenvolvendo iniciativas que incentivam colaboradores(as), familiares e amigos(as) a reconhecerem sinais de alerta e buscarem apoio. Mudanças de comportamento, isolamento social e tristeza intensa podem anteceder sintomas da depressão, e a atenção de pessoas próximas é fundamental. O acolhimento, a informação e o tratamento adequado podem prevenir em até 90% dos casos de suicídio, segundo especialistas.

Por meio do disque 188, qualquer pessoa encontra, no Centro de Valorização da Vida (CVV), um canal direto que oferece, gratuitamente e 24 horas por dia, apoio emocional, atuando na prevenção do suicídio por meio de conversas que podem ocorrer por telefone, e-mail, chat ou VoIP. Disque 188 e procure ajuda.