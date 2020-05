Suzano registra 3 novas mortes por Covid-19 em um dia; óbitos sobem para 159 na região

Suzano registrou três novas mortes em decorrência do novo coronavírus nessa terça-feira. As três vítimas são homens de 55, 62 e 65 anos. Ao todo, o Alto Tietê registrou 9 mortes pelo vírus. As outras vítimas fatais são de Ferraz de Vasconcelos (2 homens e uma mulher), Itaquaquecetuba (uma mulher) e Mogi das Cruzes (uma mulher e um homem).

Agora, o número de mortes cresceu para 159 na região.

O total de vítimas fatais estão divididos entre Arujá (7), Ferraz (22), Guararema (2), Itaquá (36), Mogi (38), Poá (13), Salesópolis (2), Santa Isabel (10) e Suzano (29).

Biritiba-Mirim segue como a única cidade sem vítimas fatais.

Sobre as novas notificações de casos positivos, a região registra crescimento de 57 novos infectados. No levantamento da última segunda-feira eram 1.465 e nessa terça o número aponta para 1.522 contaminados.

Os casos de infectados estão divididos entre Arujá (121), Biritiba (22), Ferraz (191), Guararema (19), Itaquá (293), Mogi (409), Poá (110), Salesópolis (7), Santa Isabel (60) e Suzano (290).

Recuperados

O Condemat também divulga o número de pacientes recuperados da doença. São 775 pessoas na região que se contaminaram pelo vírus e se recuperaram. Número cresceu 60,65% comparado aos dados de segunda-feira.

Números estão divididos entre Arujá (75), Biritiba (12), Ferraz (38), Guararema (13), Itaquá (151), Mogi (277), Poá (24), Salesópolis (2), Santa Isabel (41) e Suzano (142).

Casos positivos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 5.663 possíveis infectados, onde 732 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 244,26% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de sexta.

Mogi lidera desde a semana passada o ranking de casos suspeitos. São 1.397 pacientes com suspeita do vírus, onde 211 esperam por exames por apresentarem sintomas mais graves. No último levantamento eram 1.387 suspeitos.

Itaquá, que sempre apresentou mais casos suspeitos, está em segundo, com 1.258 pacientes monitorados na cidade, sendo que 158 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Suzano aparece com 829 pacientes com suspeita do vírus. A cidade é a quarta na região. No levantamento de segunda, eram 817 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro no Alto Tietê. São 888 pacientes monitorados, onde 85 pacientes com sintomas mais graves.

Poá aparece com 400 casos suspeitos, onde 97 são casos mais graves e aguardam por exames

Santa Isabel contabiliza 322 pacientes suspeitos, onde 13 esperam por exames. No levantamento de segunda eram 310 pacientes monitorados.

Arujá vem na sequência, com 306 suspeitos, onde 16 esperam por exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 79, 114 e 70 casos suspeitos, respectivamente. No levantamento de sexta, os dados apontavam para 78, 102 e 67 suspeitos.