Suzano registra dois novos óbitos por Covid-19; região tem 48 vítimas fatais

Após o feriado prolongado de Tiradentes, Suzano e outras sete cidades do Alto Tietê registraram novos óbitos pela Covid-19. Em Suzano dois homens, um de 69 e outro 71 anos, morreram. A cidade contabiliza agora 10 mortes pelo novo coronavírus.

As vítimas fatais na região são de Arujá (1), Ferraz de Vasconcelos (8), Guararema (1), Itaquaquecetuba (5), Mogi das Cruzes (14), Poá (4), Salesópolis (1) e Santa Isabel (4).

Os dados foram divulgados pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Segundo o levantamento, apenas Biritiba-Mirim não apresenta óbitos pelo novo vírus na região.

Entre os casos confirmados, a região registra 112 novos infectados pela Covid-19. São 464 pacientes com diagnóstico positivo para o vírus. Isso representa aumento de 183,60%.

Os casos estão separados entre Arujá (40), Biritiba-Mirim (5), Ferraz de Vasconcelos (53), Guararema (3), Itaquá (78), Mogi (156), Poá (19), Salesópolis (1), Santa Isabel (14) e Suzano (95).

Recuperados

O Condemat aponta que 200 pacientes se curaram do vírus, 35 a mais comparado ao levantamento de sexta-feira.

Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba são os municípios com mais pacientes recuperados, são 69 e 58, respectivamente.

Os números estão divididos entre Arujá (16), Biritiba (1), Ferraz (5), Guararema (1), Itaquá (58), Mogi (69), Poá (5), Santa Isabel (10) e Suzano (35).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 3130 possíveis infectados, onde 925 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 663,93% nos números de casos suspeitos.

Em número de casos suspeitos, Itaquá ainda lidera, conforme os últimos levantamentos. Além dos casos confirmados e de óbitos, são 780 pacientes monitorados na cidade, sendo que 368 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Em Mogi e Suzano os números apontam para 705 e 478 pacientes com suspeita do vírus, respectivamente. No levantamento de sexta, as cidades registraram 572 e 398 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro na região. São 505 pacientes monitorados, onde 176 pacientes com sintomas mais graves.

Arujá vem na sequência, com 178 suspeitos, onde 10 esperam por exames. São 77 pacientes com sintomas descartados.

Poá aparece com 208 casos suspeitos, onde 89 são casos mais graves e aguardam por exames. Santa Isabel volta a registrar aumento no número de casos suspeitos. O município conta 162 pacientes suspeitos, onde 39 esperam por exames. No levantamento de sexta eram 135 pacientes monitorados.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 32, 42 e 40 casos suspeitos, respectivamente. No levantamento de sexta eram 31, 22 e 39 casos suspeitos.

Em Biritiba, do total, 8 são pacientes com sintomas leves, e 4 casos são mais graves e esperam por exames. Outros 18 casos foram descartados e um confirmado. A cidade é a unica sem casos de mortes confirmadas.

Em Guararema, dos 42 casos, 7 apresentam sintomas mais graves e aguardam exames médicos. Quatro já foram descartados.

Em Salesópolis não possui casos graves ou leves. São 39 casos descartados.