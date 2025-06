Suzano sedia 1ª edição do Fórum Regional de Mulheres nesta quinta-feira

Suzano será palco da primeira edição do Fórum Regional de Mulheres – Vozes que Transformam, iniciativa do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), por meio da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres.

O evento acontecerá nesta quinta-feira (26/06), a partir das 9 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro), com inscrições gratuitas pelo link oficial bit.ly/forumregionaldemulheres_suzano

A programação contará com uma roda de conversa reunindo importantes representantes femininas da região, como a coronel Beatriz Morassi, chefe do Comando de Policiamento de Área Metropolitano (CPA/M-12); a delegada Margarete Barreto, titular da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes; e a ex-primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi. Entre os principais temas abordados estarão a atuação profissional das mulheres, participação política, violência doméstica e segurança pública.

O destaque da manhã será a participação especial de Leila Navarro, uma das palestrantes mais renomadas da América Latina, com a apresentação da palestra motivacional “Elas Fazem Acontecer: A Ousadia, o Talento e a Força da MULHER”, voltada à autoestima, liderança e empoderamento feminino.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, sediar a abertura do Fórum é um grande privilégio para o município. “Suzano terá a honra de sediar o primeiro Fórum, que vai reunir um público diverso e abordar temas importantes”, destacou.