Suzano Vôlei visita 150 alunos em escola no Jardim Santa Inês, na zona norte

O Suzano Vôlei esteve na Escola Municipal Professor Antônio Maschietto, no bairro Jardim Santa Inês, situado na região norte de Suzano, para levar o voleibol e a prática do esporte a cerca de 150 estudantes da região na última segunda-feira (30/10). Na oportunidade, o técnico Marcos Vinícius, o Didi, e o auxiliar técnico Alberto Pedra coordenaram a equipe Sub-21 em uma série de dinâmicas junto aos jovens entre 8 e 10 anos do ensino fundamental da instituição.

Com acompanhamento da assessora estratégica da Secretaria de Educação de Suzano, Renata Priscila, o elenco foi recebido pela diretora da escola, Ana Meire Pereira, e pela coordenadora Paula Nabarreti, para propiciar uma tarde diferente aos estudantes com uma série de brincadeiras focadas em movimentos similares aos fundamentos praticados pelos atletas em situação de jogo, incluindo a realização de saques, manchetes e passes.

Na oportunidade, também houve uma partida recreativa entre os jogadores suzanenses e os jovens que integram o projeto de iniciação de voleibol do Sesi Suzano na região, tendo uma dinâmica contra o time masculino e outra com o feminino. A iniciativa em questão tem a escola municipal como ponto de treinamentos por meio de parceria com a Secretaria de Educação de Suzano.

Renata agradeceu a visita dos atletas, ressaltando que conhecer as escolas e levar o esporte a vários locais do município é algo muito louvável. “O Suzano Vôlei entrou em contato conosco manifestando desejo em visitar as escolas da cidade e nós, da Secretaria de Educação, firmamos essa parceria justamente por ser uma possibilidade de levar o esporte a pontos que não ficam tão próximos à região central. Por isso, em nome do secretário Leandro Bassini e de todas as crianças contempladas, nós agradecemos”, pontuou a assessora.

Por sua vez, a diretora da instituição relatou que os pequenos ficaram muito felizes em saber que a equipe viria à escola e, por isso, só tinha a agradecer pela divertida tarde vivida pelos jovens. “Nós nunca havíamos recebido um time como o Suzano Vôlei aqui na escola, então todos ficaram muito ansiosos por esse momento que foi uma verdadeira alegria para as crianças”, disse Ana.

Alberto, que participou de múltiplas visitas enquanto atleta do Clube entre 2021 e 2022, afirmou que ver a vibração e a felicidade dos jovens é algo que não tem preço. “O carinho com o voleibol e com o esporte em geral é uma relação que precisa ser incentivada desde a infância e, quando digo isso, não é só para descobrir atletas, mas sim, para conscientizar a importância do exercício físico enquanto ferramenta de transformação no âmbito da educação e da saúde. Agradecemos a oportunidade e esperamos voltar mais vezes”, afirmou.