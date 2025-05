Takayama cobra ação da Prefeitura contra EDP por fios soltos

O vereador Artur Takayama (PL) enviou esta semana um ofício ao prefeito Pedro Ishi (PL) sugerindo que o Executivo protocole uma ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de liminar, para que a EDP, concessionária do serviço de energia em Suzano, tome as providências cabíveis em relação aos fios e cabos da rede elétrica no município.

Desde que assumiu seu primeiro mandato, em 2021, o parlamentar vem pedindo solução para a questão, que ano após ano só piora, já que o compartilhamento da rede de distribuição de energia elétrica por prestadores de serviços de telefonia, comunicação, internet, TV a cabo, transmissão de dados e outros serviços públicos ou de interesse coletivo aumenta a cada dia.

“É um grande descaso com a população, pois esses fios e cabos, quando deixam de ser utilizados, são abandonados nas ruas e calçadas, contribuindo com a poluição visual da cidade e trazendo grande risco de quedas por quem passa a pé, de bicicleta ou mesmo moto”, salientou.

A proposta de entrar na Justiça veio após o município vizinho de Mogi das Cruzes conseguir, neste mês, uma liminar contra a empresa, para que apresente e cumpra um plano de organização da fiação, sob pena de multa diária. “É uma tentativa de resolver definitivamente a questão”, acredita Takayama.