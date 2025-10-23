Talentos de Poá abrem shows de artistas nacionais na Orquídea Fest

A Orquídea Fest Poá 2025 promete encantar o público com uma mistura de talentos locais e grandes nomes da música nacional. Além de Bruna Karla, Simone Mendes, Alok e Péricles, que sobem ao palco entre os dias 23 e 26 de outubro, a festa também contará com a apresentação de artistas poaenses, que terão a missão de abrir os shows e representar o orgulho cultural da cidade.

Na quinta-feira (23), quem aquece o público antes da apresentação de Bruna Karla são os cantores Daphne Raphaelle e Beto Nascimento e Banda, em uma noite de muita emoção e louvor. Na sexta-feira (24), o palco se transforma com o talento de Danielle Cavalcante e Vitor Guedes, que abrem o show de Simone Mendes.

No sábado (25), a energia eletrizante de Kid Santú prepara o público para a aguardada apresentação do DJ Alok. Encerrando a programação musical no domingo (26), o cantor Helder Vinhola será o responsável por abrir o show de Péricles, celebrando o carisma da cultura local.

O prefeito Saulo Souza ressaltou a alegria de ver os talentos poaenses dividindo o palco com grandes nomes da música nacional. “A Orquídea Fest Poá vai mostrar ao público o talento da nossa cidade. Além dos artistas locais fazendo a abertura dos grandes shows, ainda teremos uma programação diurna no Pavilhão de Exposições com apresentações de escolas municipais, artistas locais e diversas atividades culturais, garantindo entretenimento e valorização da arte poaense ao longo dos dias de festa”, destacou.

Para o secretário de Cultura de Poá, Paulo Barbosa, abrir o palco do evento para artistas locais e nacionais cria um ambiente de integração e valorização cultural.