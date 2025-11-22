Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Tamanduá-mirim é resgatado após atropelamento e devolvido à natureza pelo CCZ de Mogi

Animal passou por avaliação veterinária e, após verificadas as boas condições de saúde, foi devolvido ao seu habitat natural

21 novembro 2025 - 10h51Por De Mogi
- (Foto: Divulgação/PMMC)

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, resgatou na manhã desta sexta-feira (21/11) um tamanduá-mirim que havia sido atropelado e buscou abrigo em um posto de combustível localizado no início da Rodovia Mogi-Dutra. 

O animal foi recolhido pela equipe de plantão, passou por avaliação veterinária e, após verificadas as boas condições de saúde, foi devolvido ao seu habitat natural.

A soltura ocorreu em uma área de mata na Serra do Itapeti, espaço considerado adequado para a espécie e com condições ambientais compatíveis para reintegração.

"O trabalho do Centro de Zoonoses visa garantir que esses animais recebam manejo adequado e retornem à natureza com segurança”, destaca o veterinário Jefferson Leite, diretor da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

A Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar reforça a orientação para que a população não tente capturar ou manipular animais silvestres e acione o CCZ sempre que situações como avistamento, ferimentos, presença em áreas urbanas ou risco forem identificadas. Além da captura, a equipe realiza avaliação, cuidados veterinários e encaminhamento seguro à natureza, garantindo proteção tanto à fauna quanto às pessoas.

Os contatos do CCZ são (11) 4798-6785 e 4798-6917.

