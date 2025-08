Tanabata Matsuri do Bunkyo de Mogi encanta famílias com cultura, gastronomia e tradição japonesa

Neste fim de semana (dias 02 e 03 de agosto) acontece, em Mogi das Cruzes, o Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas, que celebra o tradicional encontro das estrelas Orihime e Hikoboshi, inspirado em uma das lendas mais bonitas da cultura japonesa.

O evento é promovido pelo Bunkyo de Mogi das Cruzes, na Avenida Japão, nº 5919 – Bairro Porteira Preta, mesmo local onde é realizado o Akimatsuri, no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 10h às 21 horas.

É uma ótima oportunidade para um passeio em família que une cultura, lazer, excelente gastronomia, mini-shopping e estandes com serviços diversos.

O Tanabata Matsuri do Bunkyo de Mogi das Cruzes oferece uma experiência imersiva em um ambiente agradável e seguro, com atividades pensadas para crianças, jovens, adultos e idosos. O público poderá escrever seus desejos em tiras de papel (tanzaku) e pendurá-los nos bambus espalhados pelo espaço, seguindo a tradição do festival.

O evento também contará com uma Vila Cultural com diversas atrações e oficinas, no palco principal apresentações artísticas, danças folclóricas e música tradicional japonesa, cerimônia de Tooro Nagashi na lagoa do local, concurso Cosplay e show de ilusionismo.

A programação artística completa, valores de ingressos e estacionamento você encontra no site www.bunkyo.com.br/tanabata. Outras informações pelo telefone 11 4791-2022

Gastronomia oriental e brasileira para todos os gostos

As delícias da culinária japonesa estarão presentes em grande estilo: yakisoba, tempurá, guioza, sushi, moti, além de doces típicos e pratos brasileiros preparados com carinho pelas entidades participantes. Nas barracas do Bunkyo de Mogi das Cruzes também serão servidos lanches e espetos com wagyu, carne nobre japonesa. O Tanabata de Mogi é um verdadeiro passeio gastronômico.

O festival conta com o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes, fomento do ProAC SP e realização Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Serviço

Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas 2025

Av. Japão, 5919 – Porteira Preta, Mogi das Cruzes – SP

Dias 02 e 03 de agosto (sábado e domingo)

Horário: sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 10h às 21 horas.