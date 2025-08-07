Tanabata Matsuri reúne 30 mil pessoas e reforça compromisso do Bunkyo com a cultura japonesa

Nos dias 2 e 3 de agosto, o Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas atraiu cerca de 30 mil pessoas ao Bunkyo de Mogi das Cruzes, reafirmando o compromisso da associação em promover a cultura japonesa com qualidade e tradição.

O público aproveitou atrações como danças japonesas, apresentações musicais, shows de taikos, cerimônia Tooro Nagashi, concurso cosplay e oficinas na Vila Cultural. Os visitantes também participaram do ritual dos tanzakus, escrevendo seus desejos e pendurando-os nos bambus.

A praça de alimentação foi outro ponto alto do evento, oferecendo o melhor da gastronomia oriental — como yakisoba, tempurá, guioza, sushi, moti — e pratos da culinária brasileira. Destaque para os lanches preparados com carne wagyu, uma iguaria japonesa de alta qualidade.

O evento foi realizado no mesmo espaço do Akimatsuri, na Av. Japão, 5919 – Bairro Porteira Preta, com infraestrutura completa e ambiente seguro para toda a família.

A iniciativa contou com o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes, fomento do ProAC SP e apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.