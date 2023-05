Itaquá lança campanha 'Declare seu amor, doe um cobertor' na segunda

O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba lança, na próxima segunda-feira (29), a campanha de inverno "Declare seu amor, doe um cobertor". A ideia é incentivar a população a doar cobertores, luvas, meias, toucas e sacos de dormir para que sejam repassados para a população em situação de rua ou famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

"As baixas temperaturas preocupam e são um grande desafio para as pessoas em situação de vulnerabilidade, por isso estamos promovendo novamente essa campanha para garantir que ninguém seja esquecido neste inverno", disse a presidente do Fundo Social, Mila Prates Queroz.

Além da sede do Fundo Social, outros locais serão pontos de arrecadação entre repartições públicas e comércios, que estão sendo definidos. Doações também podem ser feitas por Pix (CNPJ 18.612.190/0001-63) ou pela conta no Banco do Brasil (agência: 6882-9 e c/c 134000-X). A entrega dos itens arrecadados é feita por meio de associações.