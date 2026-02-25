Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Tarcísio confirma em Itaquá que se reúne com Flávio Bolsonaro na sexta

Governador falou sobre política e sobre o futuro vice na chapa à reeleição deste ano pelo Estado

25 fevereiro 2026 - 07h00Por De Itaquá
TARCÍSIO Esteve em Itaquá na entrega de escrituras de unidades habitacionaisTARCÍSIO Esteve em Itaquá na entrega de escrituras de unidades habitacionais - (Foto: JOÃO VALÉRIO/GOVERNO DO ESTADO DE SP)

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou nesta terça-feira (24), em Itaquá, o encontro com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, na sexta-feira, no Palácio dos Bandeirantes.

“Vai ser uma conversa ótima, excelente, com certeza. A gente vai estar lá com o Flávio, com o Rogério Marinho. Vamos tratar de estratégia aí para a campanha, como que a gente vai ajudar nessa campanha do Flávio. Eu tenho certeza aí que vai ser muito importante. Ele vai contar com o nosso apoio aqui no estado de São Paulo. Vamos fazer o melhor trabalho possível para garantir o melhor palanque para ele possível aqui também no nosso estado”, afirmou Tarcísio, em solenidade de entrega, das matrículas de 1.190 apartamentos aos moradores do Conjunto Habitacional Itaquaquecetuba. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) investiu R$ 4,6 milhões na regularização fundiária do empreendimento.

Sobre seu vice na chapa, ele disse que ainda é cedo para falar sobre o assunto. Mas, afirmou que não existe "direito de partido" a pleitear a vice na sua chapa nas próximas eleições. Nesta semana, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o partido tem o direito de requerer a vaga. “Não, não tem isso. Não existe isso. Não existe esse negócio de direito do partido”, disse.

Entrega em Itaquá

O governador fez a entrega de escrituras em Itaquá. “Hoje também temos pessoas realizando sonhos. O maior sonho do brasileiro é o da casa própria e, aqui, os moradores têm história para contar. Eles construíram em mutirão e estão esperando há décadas pela escritura para que seu sonho ficasse completo. Esse dia chegou e todos podem dizer: ‘essa casa é minha.’ Com o documento, vão poder transferir a casa para filhos e netos, ou fazer melhorias no imóvel com tranquilidade e segurança jurídica”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

O evento reuniu o prefeito Eduardo Boigues, secretários e vereadores da cidade, além de prefeitos de outras cidades do Alto Tietê. 

