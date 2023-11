Tarcísio descarta recuar com edital de pedágios na região

A concessão do Litoral Paulista prevê dois pedágios na Mogi-Dutra e um na Mogi-Bertioga.

A confirmação da publicação do edital para iniciar a concessão foi dada nesta quinta-feira em Guararema.

“O modelo está pronto. Procuramos sempre aliviar o tráfego local. Tiramos as praças de dentro de Mogi. Implantamos vias marginais para facilitar para população da região. Mas é importante que tenhamos uma estabilidade financeira. É um projeto que vai trazer muitos investimentos paras essas rodovias”, disse em coletiva o governador.

Edital

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aprovou o texto final para o leilão de 213 quilômetros de rodovias que ligam o Alto Tietê ao Litoral Sul. Os investimentos estão estimados em R$ 4,3 bilhões.

A aprovação ocorreu durante a 41ª Reunião Conjunta Ordinária do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) e do Conselho Diretor do Programa de Desestatização (CDPED), realizada no dia 14 de novembro. No entanto, a informação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nesta quinta-feira (23) e confirmada pela Secretaria de Parceria em Investimento.

O projeto do Lote Litoral abrange a concessão, por 30 anos, das rodovias que ligam o Alto Tietê ao Litoral Sul. Os trechos das Rodovias SP-055, SP-088 e SP-098 passam pelos municípios de Arujá, Bertioga, Itanhaém, Itaquaquecetuba, Itariri, Miracatu, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Pedro de Toledo, Peruíbe, Praia Grande e Santos.

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas, descartou nesta quinta-feira a possibilidade de recuar com edital do pedágio na região.