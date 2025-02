Tarcísio promete PS 'de alto nível' no Luzia de Pinho Melo em Mogi

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prometeu que fará um Pronto-Socorro “de alto nível” no Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes. A promessa foi feita durante a inauguração da Praça da Cidadania de Mogi, realizada na manhã desta terça-feira (25), em Jundiapeba.

“Sabemos que um dos grandes problemas do Alto Tietê é a Saúde. O referenciamento do Luzia de Pinho Melo causa transtorno. Por isso que nós, Governo do Estado e Prefeitura, vamos fazer o Pronto-Socorro ao lado do Luzia. Vamos fazer um PS de alto nível para aliviar essa demanda. Sabemos que vai ser fundamental”, disse Tarcísio.

A prefeita Mara Bertaiolli afirmou que a abertura do Pronto-Socorro deve ser rápida. “Estamos fazendo o projeto e vai ser mais rápido do que vocês imaginam”, falou. “Fico muito feliz. Já tínhamos conversado sobre isso em uma reunião. O importante é o povo voltar a ter saúde”, finalizou a prefeita.

O PS do Hospital Luzia de Pinho Melo está fechado desde o início de 2021. Governador à época, Rodrigo Garcia disse que o fechamento fazia parte de uma reorganização do sistema estadual de saúde após a pandemia da Covid-19.

Outro anúncios

O governador utilizou seu momento de fala na inauguração para fazer mais anúncios de investimentos e de melhorias no Alto Tietê. De acordo com Tarcísio, a Maternidade de Mogi das Cruzes será aberta no segundo semestre de 2025. “Vamos terminar no segundo semestre a Maternidade de Mogi. Vamos comprar o equipamento. A partir do momento que terminamos a Maternidade e transferimos os procedimentos para lá, vamos aliviar a Santa Casa”, disse. O prédio já está pronto, mas segue sem funcionamento.

Tarcísio reforçou que o Hospital Regional do Alto Tietê (Hrat), em Suzano, receberá leitos de hemodiálise. “Recentemente abrimos o Hospital Regional em Suzano e tenho certeza de que essa abertura de leitos foi muito importante. Foram feitas quase mil cirurgias em 2024. Foi fundamental. Vamos abrir 40 posições de hemodiálise e isso vai ser fundamental para a região”, disse.

A Praça da Cidadania de Itaquaquecetuba também está sendo construída e a entrega deve ser “em breve”, de acordo com o governador. “Está quase pronta a Praça de Itaquaquecetuba. Em breve estarei com o prefeito Eduardo Boigues fazendo a entrega”. O prefeito de Poá, Saulo Souza, também fez o pedido de uma Praça da Cidadania. Tarcísio afirmou que será feita. “A presidente do Fundo Social está com o ofício na mão para me pedir uma Praça da Cidadania em Poá e vai acontecer”.

Inaugurada na manhã desta terça-feira (25), a Praça da Cidadania de Mogi das Cruzes está localizada na Avenida Lourenço de Souza Franco, 1.030, em Jundiapeba.



O espaço, de mais de 4 mil metros quadrados, abriga uma Escola de Qualificação Profissional, que oferecerá cursos gratuitos, e áreas para esportes, com quadras de futebol society, basquete, pista de skate e mesas de tênis de mesa.



O equipamento teve um investimento de R$ 4,7 milhões por parte do Fundo Social de São Paulo e conta com o apoio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) e da Prefeitura de Mogi.

Os cursos gratuitos vão se iniciar em março e incluem auxiliar administrativo, auxiliar de cabeleireiro, manicure e pedicure, cuidador de idosos, confeitaria básica, panificação básica, informática básica e costureiro básico industrial.



Na parte da Escola de Qualificação Profissional, a zeladoria será feita pelo Fundo Social do Estado, enquanto os trabalhos de limpeza das áreas de lazer e esporte ficam na responsabilidade da Prefeitura.

“É uma prioridade do nosso governo, temos várias praças previstas. Normalmente são posicionadas em regiões carentes e onde podemos fazer a transformação. O objetivo, além de ter um espaço de convivência, lazer e prática de esporte, é ter a Escola de Governo e de Capacitação funcionando. Podemos dar vários cursos. A ideia é que possamos, cada vez mais, conectar essas pessoas ao mercado de trabalho”, explicou o governador.



A prefeita Mara Bertaiolli agradeceu o governador Tarcísio de Freitas pela presença e pela parceria, além de afirmar que ‘Mogi é a cidade do governador’. “Hoje é um dia importante, onde consagramos a retomada da parceria e diálogo entre Mogi das Cruzes e Governo do Estado de São Paulo. Hoje não é dia de pedir nada, apenas agradecer. A partir de hoje, Mogi das Cruzes é a cidade do governador Tarcísio de Freitas”, disse a prefeita.



A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, entre elas: o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado, Gilberto Kassab; os deputados estaduais André do Prado, Marcos Damasio e Jorge Wilson; o deputado federal Márcio Alvino; e os prefeitos Luís Camargo, de Arujá, Eduardo Boigues, de Itaquá, Pedro Ishi, de Suzano, Inho Taino, de Biritiba Mirim, e Saulo Souza, de Poá.