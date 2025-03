Tarifa de ônibus cai para R$ 5,70 em Poá a partir desta quarta

O valor da tarifa de ônibus em Poá terá uma diminuição a partir desta quarta-feira (26), aniversário da cidade. O preço sairá dos R$ 6,30 atuais para R$ 5,70, uma redução de 9,5%. O anúncio foi feito pelo prefeito Saulo Souza em suas redes sociais.

O administrador considera o valor como abusivo. "A partir do dia 26 de março, estamos derrubando a tarifa abusiva dos ônibus da cidade de Poá", disse.

Além disso, Saulo anunciou que, nesta quarta-feira, toda criança de até 14 anos acompanhada terá entrada gratuita nos ônibus, assim como seu acompanhante. "Para que todas as famílias, principalmente as crianças, participem dos eventos de aniversário da nossa cidade: toda criança até 14 anos acompanhada, ambos não pagarão passagem no dia do aniversário de Poá".

Apesar da diminuição, a cidade de Poá segue sendo a que tem o maior valor de tarifa de ônibus municipal no Alto Tietê, com R$ 5,70.

Os preços nas demais cidades variam entre: R$ 5; R$ 5,10; e R$ 5,30. A exceção é Guararema, que tem o transporte público municipal gratuito para sua população.