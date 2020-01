Tarifa de ônibus não terá aumento e transporte recebe novos investimentos, anuncia Melo

O prefeito Marcus Melo anunciou na manhã desta quarta-feira (15), em entrevista à imprensa, que não haverá aumento na tarifa do transporte coletivo de Mogi das Cruzes em 2020. Durante a reunião, também foram detalhados novos investimentos para o setor, com a abertura de licitações para a compra de 670 novos abrigos para pontos de ônibus.

“As empresas apresentaram as solicitações de reajuste, que foram analisadas tecnicamente, de acordo com a concessão. Em 2019, o país teve uma inflação baixa, então, decidimos que a tarifa de ônibus será mantida no valor atual”, explicou Marcus Melo.

Com isso, a passagem de ônibus em Mogi das Cruzes permanece com o valor de R$ 4,50. O passe escolar é R$ 1,87, o que representa 41,5% da tarifa integral. O transporte coletivo de Mogi das Cruzes tem 247 ônibus, que operam 85 linhas e fazem 3.672 partidas diárias. Durante o ano passado, foram transportados 39.459.681 passageiros.

O prefeito também assinou a abertura de processo licitatório para a implantação de 670 novos abrigos em pontos de ônibus na cidade. A previsão é que os abrigos sejam implantados dentro deste ano. Com este investimento, o número de abrigos em pontos de ônibus chegará a 1.370, um aumento de 128,3% com relação a 2016.

“A Prefeitura está investindo em conforto para os passageiros, que é um pedido da população. Estamos trabalhando para que as pessoas não precisem ficar no sol ou na chuva esperando o ônibus”, disse Marcus Melo, lembrando que outros 100 abrigos já foram instalados no ano passado.

Dos novos abrigos, 470 serão adquiridos por meio de um financiamento junto à Caixa Federal. Eles trarão mais proteção para os passageiros, energia solar, iluminação e tomadas para o carregamento de equipamentos eletrônicos. Os abrigos também terão acessibilidade e espaço para cadeirantes. Outros 200 abrigos serão do modelo padrão adotado pelo município atualmente.

O prefeito também lembrou que neste ano, o sistema de transporte coletivo receberá 47 novos ônibus, que substituirão veículos mais antigos para renovação da frota. Deste total, serão 27 ônibus da empresa CS Brasil e 20 ônibus da empresa Princesa.

A renovação permitirá que a idade média da frota de ônibus do transporte coletivo municipal chegue a dois anos e sete meses.

Também participaram da entrevista, o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, o secretário de Gabinete, Romildo Campello, o presidente da Câmara Municipal, Sadao Sakai, e os vereadores Diego Martins e Jean Lopes.