Tarifa de ônibus sobe de R$ 4,10 para R$ 4,40 a partir deste domingo em Poá

A tarifa de ônibus em Poá sofrerá reajuste a partir deste domingo (17). Passa de R$ 4,10 para R$ 4,40.

O decreto nº 7.382/2019, de 13 de fevereiro de 2019, publicado ontem, reajusta autoriza o aumento da passagem de ônbius - realizado pela empresa de ônibus Radial Transporte Coletivo Ltda. A decisão prevalece às disposições constantes no contrato nº 261/2011 e este decreto entrará em vigor a partir da zero hora deste domingo.

A Prefeitura Municipal de Poá informou que respeitou a indicação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (COMOB), que realizou reunião no dia 11/2, na Casa dos Conselhos, e a maioria dos conselheiros decidiram pela necessidade de reajustar o valor da tarifa de ônibus de R$ 4,10 para R$ 4,40.

O presidente do conselho, Marcos Pacheco dos Santos, explicou que o contrato de concessão entre a Prefeitura de Poá e a empresa Radial Transportes prevê o reajuste anual e para se chegar ao valor de R$ 4,40 foram avaliados itens como o reajuste salarial fornecido aos funcionários da empresa de ônibus, a variação do preço do óleo diesel, o preço por atacado dos ônibus e o índice acumulado do IPC (Índice de Preços ao Consumidor).

Ainda segundo o presidente do conselho, a Radial Transportes apresentou em dezembro de 2017 um pedido de reajuste no valor de R$ 5,61, que foi negado na época. Em de dezembro de 2018 a empresa fez nova solicitação, desta vez com valor de R$ 7,01.

Na reunião do dia 11/2, no Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, a Radial Transportes apresentou outra proposta, desta vez de R$ 5,21, porém a mesma não foi aceita pelos conselheiros, que segundo estudos técnicos acharam justo indicar ao Poder Executivo o valor de R$ 4,40.

De acordo com a lei nº 3.737, de 07 de julho de 2014, o conselho é um órgão colegiado de caráter consultivo, propositivo e fiscalizador, que objetiva estudar e propor diretrizes para a formulação e implementação da Política Municipal de Mobilidade Urbana. A participação no COMOB é considerada de serviço público relevante, não existindo qualquer tipo de remuneração.