Tarifas de trens e metrô sobem para R$ 4,40 a partir de 1º de janeiro

As tarifa do metrô e das composições da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão aumentar para R$ 4,40, a partir de 1.º de janeiro. Segundo o Governo do Estado, o valor ficará abaixo da inflação, com acréscimo de 2,33% em relação ao atual.



"Se as tarifas seguissem a recomposição inflacionária, o valor sairia dos atuais R$ 4,30 para R$ 4,47", ressaltou o comunicado sobre o aumento da passagem. Considerando os meses entre janeiro e novembro, o novo aumento proposto em São Paulo fica abaixo da inflação acumulada no período. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nesse recorte foi de 3,1%.





Diariamente 8,3 milhões de passageiros são transportados nas 13 linhas disponíveis no Metrô e na CPTM.