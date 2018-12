Tarólogas fazem previsões para a região e País em 2019

As tarólogas e terapeutas holísticas, Geisa Leôncio e Roseli Pereira de Souza, a Roseli T, contam que o País e o Alto Tietê vão passar por muitas mudanças, boas e ruins, em 2019. Muitas das previsões feitas dizem respeito a política que vem sendo praticada no governo municipal, estadual e federal.

"A palavra de ordem é reciclagem. Muita coisa vai mudar com esse novo governo. Uns vão aceitar, outros não, mas será uma mudança necessária. Essa mudança vai incomodar, vão ter momentos decisivos e de muita responsabilidade no próximo ano, por isso será um momento crítico para a região também", explica a taróloga suzanense Geisa, ao interpretar as cartas de tarô para o Alto Tietê.

Além da região, Geisa interpretou as cartas para Suzano e para o terceiro ano de mandato do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). De acordo com as cartas, os cortes de funcionários e cortes de verba que a administração pública vem realizando também vão se estender para o próximo ano.

"A cidade também vai passar por uma questão de reciclagem e mudanças que serão bem favoráveis. Os cortes serão necessários para o crescimento de Suzano porque 2019 será o ano da limpeza, da organização e da justiça", conta.

Para Ashiuchi, Geisa interpreta as cartas de forma mais severa e explica que o prefeito deve manter os olhos em Suzano para continuar no mandato por mais 4 anos. "O Ashiuchi tem o olhar nas estrelas. Está na hora dele direcionar esse olhar para a cidade que ele administra. Ele precisa ver o que está a volta dele", diz.

Já para Roseli T, as previsões para Ashiuchi se baseiam nas mudanças que ocorrerão na atual gestão. Ela afirma que o trabalho do prefeito ainda não terminou e que para ele obter êxito em seu trabalho, ele irá precisar de mais um mandato.

"Teve algumas estruturas que ele teve de desmontar para colocar tudo no lugar novamente. Vejo aqui que as coisas estão a favor dele. Seu trabalho ainda não terminou, então ele precisa realmente de mais um mandato porque ele conseguiu a atenção do público e conseguiu fazer com que as coisas dessem certo", aponta Roseli. As expectativas para Suzano são semelhantes a de Geisa. A cidade deve passar por mudanças drásticas, mas que serão benéficas no futuro. Roseli ainda adiantou que a partir de abril, projetos novos devem chegar para a cidade.

Emprego

As cartas para os emprego na região não são boas. Tanto Geisa, quanto Roseli não se mostraram positivas durante a leitura das cartas. "Vejo certa dificuldade para a prosperidade do emprego chegar na região. Vai ser preciso acontecer muitas mudanças para mudar a realidade", conta Geisa. "As cartas mostram que as pessoas estão segurando o trabalho que têm. A carta da morte finalizou um período e em breve outro deve começar. A partir desse momento as coisas vão começar a melhorar e a recompensa será gratificante", explica Roseli.

Para o esporte brasileiro, as coisas só terão retorno positivo se todas as pessoas envolvidas batalharem para alcançar os melhores resultados.