Taxa de infectados por Covid-19 sobre casos suspeitos chega a 27% no Alto Tietê

Dados divulgados nesta sexta-feira pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) apontam que 27,90% dos pacientes suspeitos de coronavírus no Alto Tietê se contaminaram. Nesta sexta a região teve 309 novos casos positivos e total chegou a 16.036. Entre os pacientes suspeitos, região soma mais de 57 mil.

Foram registradas 9 novas mortes, divididas entre quatro cidades: Biritiba-Mirim (1), Itaquaquecetuba (2), Mogi (5) e Santa Isabel (1).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 260 óbitos. Salesópolis segue em último, com apenas nove. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (60), Biritiba-Mirim (21), Ferraz de Vasconcelos (121), Guararema (24), Itaquá (212), Mogi (260), Poá (77), Salesópolis (9), Santa Isabel (58) e Suzano (185).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 4.589, tendo registrado 94 casos nos últimos dias. Salesópolis figura em último, com 148, tendo registrado 5 novos contaminados. Suzano teve 85 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.284), Biritiba-Mirim (222), Ferraz de Vasconcelos (1.307), Guararema (344), Itaquá (2.518), Mogi (4.589), Poá (1.265), Salesópolis (148), Santa Isabel (754) e Suzano (3.605).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, foram 135 no último dia. Mogi ainda possui o maior índice, com 3.033, enquanto Biritiba o menor, com 108. Em Suzano foram 8 novos recuperados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (1.066), Biritiba-Mirim (108), Ferraz (671), Guararema (196), Itaquá (1.187), Mogi (3.033), Poá (470), Salesópolis (122), Santa Isabel (468) e Suzano (2.002).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 57.473 possíveis infectados. Aumento de 816 casos suspeitos comparado aos dados de quinta-feira.

Mogi lidera com 24.395 pacientes com suspeita do vírus, seguido de Suzano, que aparece com 9.557 pacientes com suspeita do vírus. No levantamento de quinta-feira eram 9.165 casos.

Itaquá tem 5.692 pacientes monitorados na cidade. Ferraz de Vasconcelos tem 5.095 pacientes monitorados, seguido por Poá com 3.836 e Arujá, que contabiliza 3.746 suspeitos.

Santa Isabel contabiliza 2.282 pacientes suspeitos. Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 835, 1.602 e 433 casos suspeitos, respectivamente.

Condemat