Taxa de isolamento no Alto Tietê permanece estagnado em 54%

A taxa de isolamento social no Alto Tietê permanece nos 54%, no último levantamento divulgado pelo Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (Simi-SP). Os dados são referentes a última quinta-feira (23). De acordo com as informações do sistema, das 6 cidades da região monitoradas pelo Estado, apenas Itaquaquecetuba atingiu o índice de 54%. Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Suzano repetiram os índices da última quarta-feira (22), com 52%, 50%, 52% e 52% respectivamente. Ferraz ainda figura com a pior taxa de isolamento na região, com apenas 50% dos moradores da cidade em quarentena.

Em Poá o índice caiu. No dia 12 de abril, a cidade contava com 54% da população em isolamento social. Já no dia 13, esse índice recuou para 51%. Essa é a pior marca para o município desde o dia 20 de março, quando a taxa de isolamento na cidade foi de 48%.

Em todo o Estado de São Paulo a adesão ao isolamento social se mantém em 48%. Este já é o segundo dia seguido em que os índices não conseguem alcançar os 50%.

Tanto na região quanto no Estado, a taxa permanece distante daquela almejada pelo Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, que é de 70%. Essa taxa foi estipulada pela entidade levando em consideração o número de leitos disponíveis no sistema de saúde paulista.

De acordo com o médico infectologista David Uip, diretor do Centro de Contingência, se a taxa de isolamento permanecer abaixo do determinado, o sistema não será capaz de atender a todos os infectados pelo Covid-19.