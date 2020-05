Taxa de isolamento social cai na região e não atinge 55%

Após registrar alta no Dia das Mães, o isolamento social na região voltou a cair. De acordo com informações do Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (Simi-SP), das 6 cidades da região monitoradas pelo governo estadual, nenhuma atingiu o índice mínimo de 55% na última terça-feira (12).

Poá foi o município que chegou mais próximo a alcançar a taxa mínima, com 54% de adesão ao isolamento social. Em seguida aparecem as cidades de Itaquaquecetuba e Arujá, com 52%

Mogi das Cruzes e Suzano surgem logo em seguida com 51%, e assim como no último levantamento divulgado, Ferraz de Vasconcelos aparece na última colocação na região, com 49% da população em isolamento social.

Mesmo com índices tímidos, três cidades da região ainda aparecem entre as 20 do Estado com os maiores índices registrados. São elas Poá, Itaquaquecetuba e Arujá, que estão na 12ª, 19ª e 20ª posição, respectivamente.

No Estado de São Paulo, os índices permanecem distantes tanto dos 70% recomendados e almejados pelo Estado, quanto dos 55%, nova taxa de isolamento social considerada mínima.

No levantamento do dia 12 de maio, São Paulo atingiu apenas 47% no índice de isolamento, a taxa mais baixa atingida desde o dia 08 de maio, quando os índices marcaram apenas 46%.

A taxa de isolamento é a principal ferramenta utilizada pelo governo na tomada de medidas quanto ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Recentemente, o governador João Doria (PSDB), disse em coletiva que se caso os índices permaneçam abaixo do estipulado pelo Centro de Contingência de coronavírus de São Paulo, as medidas de isolamento social e de quarentena não serão flexibilizadas, e o comércio considerado não-essencial continuará fechado.

A quarentena em todo o Estado já tem mais de 50 dias e se iniciou no dia 24 de março. A medida é a principal forma de frear a curva de contaminação pela doença, para que o sistema de Saúde do Estado consiga atender a todos os pacientes infectados pelo vírus.

Até o momento, a ocupação de leitos de UTI (Unidade Intensiva de Tratamento) em São Paulo chega a 85,7%. Já os leitos de enfermaria ocupados chegam a 72,9%.