Taxa de isolamento social permanece abaixo de 60% na região

A taxa de isolamento social na região permanece abaixo dos 60%. De acordo com os últimos dados levantados pelo Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (Simi-SP), na quinta-feira (16), das seis cidades do Alto Tietê abrangidas pelo sistema, Poá obteve a melhor taxa com 56%, ainda distante dos 70% almejados pelo Estado.

Demais cidades

Nas demais cidades da região, o isolamento também ficou na faixa dos 50%. Em Itaquaquecetuba, 55% da população ficou em casa na quinta-feira. Em Suzano, a taxa de isolamento social foi de 54%, mesma porcentagem atingida nos dias 14 e 15 de abril. Em Mogi das Cruzes e Arujá, o índice foi o mesmo; 53% dos habitantes respeitaram a quarentena. Ferraz de Vasconcelos é a cidade da região onde foi registrada a menor taxa de isolamento. Apenas 52% da população permaneceu em casa no dia 16.

Em todo o Estado, a taxa de isolamento oscilou nos últimos dias, e fechou os números de ontem em baixa. Apenas 49% de toda população de São Paulo ficou em casa.

A taxa de 70%, idealizada pelo Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, foi estimada a partir da capacidade do sistema de saúde paulista.

De acordo com o médico infectologista e coordenador do centro, David Uip, se a taxa de isolamento permanecer abaixo do estipulado, os leitos disponíveis nos equipamentos de saúde do Estado, não serão capazes de atender todos os pacientes infectados pelo Covid-19.

A quarentena decretada pelo governador João Doria vale para todos os 645 municípios do Estado, que também tem sido monitorados pelo Simi-SP. Até o momento, há dados referentes a 104 cidades com mais de 70 mil habitantes.

Na tarde desta sexta-feira, o governador prorrogou a quarentena para 10 de maio, como forma de evitar o avanço do novo coronavírus.

O Simi-SP é viabilizado por meio de uma parceria com quatro operadoras de telefonia, Vivo, Tim, Claro e Oi, que fornecem informações anônimas a partir dos dados móveis dos celulares. Esses dados são transformados em um mapa que indica locais com maior aglomeração por período. Nesses locais, o governo do Estado reforça as campanhas de prevenção e conscientização, juntamente com as prefeituras.