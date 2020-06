Região tem mais 13 mortes em 24h; taxa de recuperados é de 52%

O Alto Tietê tem taxa de 52% de recuperados sobre os infectados, conforme dados divulgados pelo Condemat nesta quinta-feira (11). Esse é o mesmo percentual registrado há uma semana na região. Isso significa que mais da metade dos contaminados conseguiu se recuperar da doença. Nesta quinta foram 98 novos recuperados e total vai a 2.468, enquanto infectados foram 152 e total chega a 4.665.

Já sobre os óbitos, foram registros 13 novas mortes nesta quinta no Alto Tietê. Em Suzano foram contabilizadas 7 vítimas fatais.

O número de contaminados pela Covid-19 estão separados entre Arujá (328), Biritiba-Mirim (53), Ferraz de Vasconcelos (530), Guararema (82), Itaquá (699), Mogi (1.427), Poá (245), Salesópolis (24), Santa Isabel (215) e Suzano (962).

Sobre os casos recuperados da doença, eles estão divididos entre Arujá (239), Biritiba-Mirim (38), Ferraz (180), Guararema (43), Itaquá (285), Mogi (931), Poá (80), Salesópolis (16), Santa Isabel (115) e Suzano (501).

Óbitos

Região tem 13 novas mortes nesta quinta-feira. Os dados do Condemat apontam para aumento de 21,31% de mortes pelo novo vírus, quando comparado com o total desta quarta-feira (10). São 478 mortes registradas até o momento, sendo que nesta última terça a região contabilizou 21 mortes em 24h, o segundo maior índice em um dia.

O menor número de óbitos está em Salesópolis, que registrou até o momento apenas 3 vítimas fatais.

Os casos estão divididos entre Arujá (28), Biritiba (6), Ferraz (64), Guararema (12), Itaquá (96), Mogi (118), Poá (41), Salesópolis (3), Santa Isabel (32) e Suzano (78).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 15.458 possíveis infectados, onde 1.745 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 391% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de quarta-feira.

Mogi lidera com 6.072 pacientes com suspeita do vírus, onde 857 esperam por exames por apresentarem sintomas mais graves. No último levantamento eram 6.035 suspeitos.

Itaquá está em segundo, com 2.439 pacientes monitorados na cidade, sendo que 355 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Suzano aparece com 1.802 pacientes com suspeita do vírus, com 77 em situação mais grave. A cidade é a quarta na região. No levantamento de terça-feira eram 1.741 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro no Alto Tietê. São 1.971 pacientes monitorados, onde 175 pacientes com sintomas mais graves.

Poá aparece com 1.001 casos suspeitos, onde 137 são casos mais graves e aguardam por exames

Arujá vem na sequência, com 733 suspeitos, onde 9 esperam por exames.

Santa Isabel contabiliza 728 pacientes suspeitos, onde 40 esperam por exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 176, 418 e 118 casos suspeitos, respectivamente.