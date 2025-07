Taxação deve afetar finanças das prefeituras; Ferraz perderá R$ 4 mi

Por Fernando Barreto - de Ferraz com Agência Brasil

A taxação de 50% em cima de produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ter impacto de R$ 4 milhões para Ferraz, conforme alertou a prefeita Priscila Gambale em vídeo publicado nas redes sociais na semana passada.

A prefeita pontuou onde o impacto pode acontecer para Ferraz.

“Além do tarifaço ser prejudicial para o povo americano, com aumento dos preços, redução de oferta e aumento da inflação. Como também pode ser prejudicial para o brasileiro, com a redução das exportações e desemprego”, afirmou ela.

Segundo Priscila, os R$ 4 milhões que Ferraz pode perder são do Fundeb e IPI das exportações.

“Isso pode impactar na formação de alunos, cerca de 20 mil alunos podem ser impactados, prejudicaria o custeio da saúde e reduzir os serviços”, disse.

Priscila faz um pedido para mais diálogo “evitando que os municípios sejam prejudicados e consequentemente nossa população”.

Taxação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última quarta-feira (9), em que anuncia a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras ao país norte-americano. Segundo Trump, as tarifas passam a valer a partir do dia 1º de agosto.

No documento, Trump justifica a medida citando o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Ele também destacou ordens do STF emitidas contra apoiadores do ex-presidente brasileiro que mantêm residência nos Estados Unidos.

"A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!", escreveu Trump.

O presidente norte-americano justifica a medida tarifária citando ainda supostos "ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos".

"A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão”.