Teatro da Neura estreia novo espetáculo infantil em Suzano

O Teatro da Neura estreia o espetáculo "Das histórias fantásticas que deveríamos contar para as crianças", na próxima quarta-feira (25), às 15h, no Teatro Doutor Armando de Ré, em Suzano. A entrada é gratuita.

No misterioso Instituto das Crianças que Não Dormem, os sonhos têm endereço fixo e se recusam a esperar pela noite. É nesse cenário encantado que vive Jean Pierre Calou, herdeiro de uma antiga linhagem de contadores de histórias, ao lado dos excêntricos doutores-artistas: Lola Piedade, Lamúrios e Nanah Nina. Quando recebem uma missão urgente — encontrar a história mais fantástica do mundo para encantar a Dona Lua durante A Grande Serenata.



Na montagem do grupo teatral que comemorou 21 anos no mês de maio, memórias se abrem como portais e revelam personagens que descobrem, na amizade, a força da diferença e, nas emoções, um ato de coragem.

Com humor e poesia, o espetáculo valoriza a sensibilidade da infância, o acolhimento das emoções e o poder da nossa própria história.

“Acreditamos que o teatro infantil precisa falar com todas as infâncias — inclusive aquelas que habitam os adultos. Não à toa partimos também das crianças que fomos como matéria prima de criação, erguendo um espetáculo para lembrar que nossa própria história é poderosa, sempre celebrando as diferenças, trazendo com delicadeza e poesia assuntos por vezes espinhosos dentro de casa, dentro da escola, e na sociedade no geral.” Afirma a diretora Cibele Zucchi.

O dramaturgo Antônio Benedito Nicodemo, relembra que a ideia desse espetáculo já era presente no grupo há quase uma década “Temos uma experiência de anos com o público infantil, então voltar para uma criação inédita pensada para os pequenos sempre foi um desejo do grupo. A peça é uma homenagem às histórias que marcam nossas vidas e um convite para que cada um encontre a coragem de ser quem é — afinal, uma história só começa de verdade quando se vive com autenticidade.”



O Teatro da Neura, hoje também Ponto de Cultura dentro da cidade de Suzano, têm uma forte atuação nas redes sociais dividindo os bastidores das criações e segue além da estreia com divulgações semanais no perfil do Instagram.

Serviço:

Espetáculo: Das histórias fantásticas que deveríamos contar para as crianças

Estreia: 25 de junho, às 15h – Quarta feira.

Local: Teatro Doutor Armando de Ré – Rua General Francisco Glicério, 1354, Centro, Suzano – SP

Ingressos: Gratuitos

Classificação: A partir dos 5 anos

Acessibilidade em Libras

Os ingressos serão distribuídos a partir das 14h na bilheteria do Teatro.

Mais informações: @teatrodaneura no Instagram.