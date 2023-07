Teatro infantil é destaque neste sábado no aniversário da Opereta

A programação de 29 anos da Associação Cultural Opereta continua neste sábado. As crianças serão destaque com a apresentação de dois espetáculos infantis realizados por grupos residentes. Às 15h30, o Núcleo Teatral Opereta apresenta a peça “Contos Africanos” e, na sequência, o público poderá conferir “O Flautista de Hamelin”, da Cia. Teatro Roda Mundo, às 17 horas. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Em Contos Africanos, Camila Rafael, Jhony Uriel e Fílipi Lima trazem uma coletânea de contação de histórias com lendas do continente africano. A peça é voltada para crianças e adultos que queiram conhecer e se enriquecer de belas histórias ancestrais, que com leveza e beleza são contadas. A direção é de Ailton Ferreira.

Já em “O Flautista de Hamelin”, o grupo traz a história adaptada do conto dos Irmãos Grimm, para o teatro de bonecos. A cidade alemã sofria com uma infestação de ratos. Um dia, chegou à cidade um homem dizendo ter a solução para o problema. Prometeram-lhe um bom pagamento em troca do desaparecimento dos ratos. O homem aceitou o acordo e, com uma flauta, tocou hipnotizando os ratos, afogando-os no rio. Apesar de obter sucesso, o prefeito e outros nobres da cidade recusaram-se a pagar o flautista. O homem deixou a cidade mas, retornou no dia seguinte, tocou novamente sua flauta atraindo, desta vez, as crianças de Hamelin. A direção é de Marco Senna e a criação dos bonecos é de Álvaro Júnior. No elenco estão Jhony Uriel, Lidiane Santos e Marco Senna.

Programação

A programação de aniversário da Opereta segue pelo mês de julho. Dia 29, às 19h haverá a abertura da exposição fotográfica “Opereta rumo aos 30”, com a curadoria de Claudio Domingos Fernandes, Edison Santos e Giulia Martins. E no dia 30, a partir das 15h, a tradicional Festa Julina na Praça Afonso Carlos Fernandes, com atrações musicais, barracas de comidas e bebidas e bingo beneficente.

SERVIÇO

Contos Africanos

Data: 22/07

Horário: 15h30

O Flautista de Hamelin

Data: 22/07

Horário: 17h

Local: Espaço Cultural Opereta - Rua Dr. Emílio Ribas, 168 - Vila Sopreter, Poá SP

Valor: Grátis

Classificação: Livre

Informações: 11 4634-1175 (WhatsApp)