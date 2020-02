Técnicos do setor financeiro das prefeituras da região participam de capacitação sobre Código Tributário

Cerca de 30 técnicos do setor financeiro de 15 prefeituras, sendo 12 da região, se reuniram na quinta-feira (20/02), na Escola de Governo e Gestão da Prefeitura de Mogi das Cruzes, para participar do curso Código Tributário Municipal, realizado pela Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de São Paulo (Assefin), com apoio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e da Prefeitura de Mogi.

No mesmo dia, foram realizados o 3º Encontro Regional da Assefin, com a participação de secretários municipais e o lançamento do 9º Seminário de Gestão Pública, que será realizado em Ribeirão Preto, nos dias 22 e 23 de julho de 2020.

O curso Código Tributário Municipal – Normatização e Aplicabilidade foi ministrado pelo professor Francisco Sérgio Nalini e tem o objetivo de capacitar os servidores públicos para o lançamento, administração e cobrança de tributos na rotina cotidiana, assim como para modernização de processos. O curso é supervisionado pelo Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública (Ibegesp).

Participaram da atividade técnicos das cidades de Mogi das Cruzes, Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

Para o secretário municipal de Finanças de Mogi das Cruzes, Clovis da Silva Hatiw Lú Jr., a parceria com a Assefin, entidade que está presente em todo o Estado de São Paulo, é um dos caminhos que o Condemat buscou para o apoio às prefeituras. “Principalmente com foco no compartilhamento de experiências e atualizações”, destaca Hatiw Lu, que também é coordenador suplente da Câmara Técnica de Finanças do consórcio regional.

“Mogi das Cruzes foi escolhida para este importante marco para a associação, que realizou a primeira capacitação de servidores em sua história” completa.

A Assefin tem o objetivo de discutir política pública tributária e justiça fiscal, fornecer assistência técnica, trocar experiências, promover a pesquisa, ensino e desenvolvimento, qualificação e aperfeiçoamento profissional.

A entidade estabelece parcerias e intercâmbios com o poder público, organizações governamentais e não-governamentais, universidades, empresas públicas e privadas, entre outras iniciativas.