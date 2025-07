Tecnologia da Hapvida aprimora diagnósticos hematológicos e salva vidas

A anemia e a leucemia são duas condições hematológicas que afetam milhões de brasileiros e diagnósticos precoces fazem toda a diferença nos resultados do tratamento. Nesse sentido, a Hapvida, maior empresa de saúde integrada da América Latina, reforça seu compromisso com a inovação, a qualidade assistencial e a ampliação do acesso à medicina especializada por meio da Tele-Hemato.

O serviço conecta médicos e laboratórios a hematologistas por meio de uma plataforma digital segura, permitindo análise remota de exames, emissão de laudos, teleconsultorias clínicas e apoio à decisão médica com brevidade, a partir de resultados críticos de hemogramas coletados em todos os prontos atendimentos da empresa no Brasil.

Lançada em 2023, a iniciativa conta com uma equipe de hematologistas experientes, disponíveis 24 horas por dia, que realizam avaliações ágeis e precisas, contribuindo para a identificação precoce de condições hematológicas que demandam intervenção imediata.

Foram definidos parâmetros críticos, que, quando identificados, geram automaticamente uma solicitação de teleparecer. Nesse momento, o médico assistente é notificado e pode interagir diretamente com o hematologista por meio de um chat, favorecendo a discussão do caso e a condução terapêutica, com SLA de resposta de até 2 horas. Esse modelo tem impactado diretamente a segurança assistencial, acelerando condutas e, sobretudo, salvando vidas.

A iniciativa foi criada para ampliar o acesso a especialistas em hematologia, promovendo agilidade na análise de exames e no diagnóstico de condições como anemias graves, distúrbios de coagulação, leucemias e púrpuras, em todas as regiões do país.

45 mil pareceres

Desde a implantação, já foram realizados cerca de 45 mil pareceres, compostos por análise do hemograma, avaliação do prontuário do paciente e discussão entre o médico hematologista e o plantonista que está realizando o atendimento. Assim, o exame ganha contexto clínico e permite uma conduta mais eficaz e apropriada.

O serviço apoia o manejo das mais diversas situações, desde o diagnóstico até o tratamento, e fornece informações importantes, como a quantidade de hemoderivados a ser transfundida ou a escolha adequada de antibiótico em cada caso. Além disso, direciona que casos mais graves (como os suspeitos de leucemia) sejam imediatamente avaliados pelo hematologista responsável por aquele serviço.

Para o coordenador nacional da Tele-Hemato, o médico hematologista José Bernardes, a agilidade no diagnóstico é fundamental para o tratamento de doenças do sangue. "Nosso programa garante que, mesmo em situações de emergência, os pacientes tenham acesso à expertise de hematologistas experientes em tempo real, o que pode significar a diferença entre um desfecho favorável e complicações graves, como infecções decorrentes da baixa imunidade causada pela leucemia", afirma.

Precisão de 99,6%

Pioneiro e inovador, o projeto vem sendo continuamente monitorado e aperfeiçoado, atingindo uma taxa de precisão de 99,6% nos resultados. Com uma comunicação objetiva e didática, o Tele-Hemato assegura que os médicos assistentes compreendam os achados e adotem as condutas clínicas de forma segura e assertiva.

O Tele-Hemato é um exemplo concreto de como a tecnologia, aliada à expertise médica, pode transformar a assistência em hematologia. Com uma equipe de hematologistas altamente qualificados e infraestrutura de ponta, a Hapvida está elevando a qualidade do diagnóstico e do tratamento das doenças hematológicas, promovendo segurança, agilidade e, sobretudo, salvando vidas e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

Ultrapassando limites geográficos

A tecnologia empregada no Tele-Hemato quebra barreiras e redefine a assistência em hematologia, levando agilidade, precisão e acesso a especialistas onde e quando o paciente mais precisa. “Estamos superando limites geográficos e temporais, levando a alta complexidade da hematologia diretamente para a ponta, no momento crítico do cuidado”, afirma Adria Mara de Paiva Candido, diretora-executiva de Saúde Digital e Clínicas Médicas da Hapvida. Mais que tecnologia, é compromisso com vidas. É garantir que cada caso crítico receba atenção rápida, precisa e, sobretudo, humana.

Anemia e leucemia

A anemia é uma condição em que os níveis de hemoglobina no sangue são inadequados, frequentemente devido à insuficiência de ferro. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o problema atinge cerca de 30% da população mundial, que sofre com algum tipo de anemia: carencial, genética, por produção, hemolítica autoimune ou por inflamação. A mais comum é a anemia ferropriva, ocasionada pela falta de ferro que tem papel essencial na produção das hemácias e consequentemente no transporte de oxigênio para todas as células do corpo.

Um outro tipo de anemia bastante conhecido é a falciforme, uma condição hereditária em que os glóbulos vermelhos, por alterações genéticas sofrem um processo de deformação, assemelhando-se a foices ou meia lua, por isso o nome falciforme, que leva a obstrução circulatória e hipóxia tecidual. A leucemia, por sua vez, é um tipo de câncer que começa na medula óssea – região responsável pela produção de sangue- acometendo glóbulos brancos jovens (leucemias agudas) ou maduros (leucemias crônicas). Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que, anualmente, no período de 2023 a 2025, deverão ser registrados mais de 11.540 novos casos de leucemia no Brasil.

