Temperaturas devem cair no final de semana no Alto Tietê

As temperaturas para esse final de semana (dia 29 a 31) devem cair. A partir de sexta-feira (29), em algumas cidades do Alto Tietê devem chover. A virada do ano terá dia nublado, com temperaturas máxima 22°C e a mínima de 16°C.

Sexta-feira as temperaturas nas cidades da região podem variar: Arujá (34ºC a 21°C ), Mogi (34ºC a 18°C), Ferraz (34ºC a 22°C), Itaquá (34ºC a 22°C), Poá (34ºC a 22°C), Santa Isabel (34ºC a 21°C), Suzano (34ºC a 22°C), Biritiba Mirim (34°C a 22°C), Guararema (34ºC a 22°C) e Saesopolis (33°C a 22°C).

Já no Sábado as temperaturas podem cair e terão pancadas de chuvas leves com trovões nas 10 cidades da região. Arujá (25ºC), Mogi (26ºC), Ferraz (25ºC), Itaquá (26ºC), Poá (´25ºC), Santa Isabel (26ºC), Suzano (25ºC), Biritiba Mirim (26°C), Guararema (27ºC) e Salesopolis (25°C).

Na virada do ano de 2023 para 2024, as temperaturas vão cair e com a previsão de dia nublado. As temperaturas irão chegar no máximo a 22°C.