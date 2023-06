Temperaturas devem despencar ainda mais no final de semana no Alto Tietê, alerta Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo disparou um alerta de baixas temperaturas para o Alto Tietê para os próximos três dias (final de semana inteiro, entre os dias 16 e 18 de junho).

De acordo com o alerta, há grandes chances de serem registradas temperaturas em torno de 8°C nestes dias no Alto Tietê, bem como na Grande São Paulo e na capital paulista.

Várias regiões do estado devem registrar temperaturas abaixo dos 10°C neste final de semana. A exceção é apenas a Baixada Santista, que, segundo o alerta, deve ter mínimas de 13°C.

As menores temperaturas devem ser registradas na região da Serra da Mantiqueira, que está presente em cidades como Bragança Paulista e Campos do Jordão. Por lá, a previsão é de que a mínima chegue a 4°C.

De acordo com o portal Climatempo, a previsão é de que a máxima em Suzano não passe dos 17°C na sexta-feira (16) e de 16°C no sábado (17) e no domingo (18). Ainda segundo os meteorologistas, não há previsão de chuvas na cidade para estes três dias.

Temperaturas mínimas previstas no alerta para os próximos três dias:

4°C: Região da Serra da Mantiqueira

5°C: Região de Itapeva e Vale do Ribeira

6°C: Regiões de Campinas e Sorocaba

7°C: Regiões de Araraquara, Bauru, Barretos, Franca, Marília, Presidente Prudente e Ribeirão Preto

8°C: Capital, Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê, São José do Rio Preto e Araçatuba

9°C: Região de São José dos Campos

13°C: Região da Baixada Santista