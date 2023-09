Tempo seco e previsão de calor extremo provocam alertas de meteorologistas

O fim de semana que começa nesta sexta-feira (22) e vai até domingo (24) deve ser o mais quente do ano no Alto Tietê e em todo o estado de São Paulo, conforme apontam os meteorologistas. Santa Isabel deve atingir os 39°C no domingo, segundo o portal Climatempo, que também aponta temperaturas batendo a marca dos 37°C em Suzano no mesmo dia.

Chamada de “bolha de calor” pelos meteorologistas, a massa de ar seco que se estabeleceu no início desta semana na região tem potencial para quebrar recordes para esta época do ano. De acordo com o portal Metsul, algumas regiões do Brasil, como cidades do Mato Grosso do Sul, podem atingir a impressionante marca de 45°C.

Para o Alto Tietê, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disparou um alerta vermelho (o terceiro de uma escala de um a três) para onda de calor extremo. O alerta se estende até o fim da tarde de domingo e isso vale para as dez cidades da região e para praticamente todo o estado de São Paulo.

“Não se pode descartar que a cidade de São Paulo e outras cidades paulistas tenham recordes históricos de máximas não apenas para setembro como absolutos para toda a série histórica”, informou a Metsul.

Para se ter uma ideia, de acordo com o portal, o dia mais quente já registrado na cidade de São Paulo em setembro desde o começo dos dados em 1943 na estação do Mirante de Santana foi de 37,1ºC, em 30 de setembro de 2020. Trata-se da segunda maior máxima da série histórica, só atrás dos 37,8 °C de 17 de outubro de 2014.

O forte calor deste final de semana é descrito pela Metsul da seguinte forma: “Trata-se de uma situação de elevado perigo pela severidade do calor esperado e que demandará atenção das autoridades”. Os riscos enfatizados pelos meteorologistas são diversos, principalmente à saúde humana, dos animais e à natureza.

Nas redes sociais, diversos defensores da causa animal têm defendido que a população, em geral, disponibilize água limpa e fresca para os animais de rua, dada a escassez de chuva para este final de semana. O aumento na ingestão de água e os cuidados com a pele também têm sido assuntos bastante tratados nos últimos dias.

E na região?

O Alto Tietê terá tempo seco e temperaturas altas neste final de semana. Com o alerta vermelho do Inmet, a recomendação é para que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil pelo número 199 para serem orientadas.

Não chove, ao menos até segunda-feira (24). O domingo merece atenção especial. Segundo o portal Climatempo, em Suzano, a umidade do ar pode atingir o nível preocupante de 15% neste dia. O aumento na ingestão de água será fundamental para manter uma boa saúde.

Para Suzano, as temperaturas variam entre 18°C e 34°C nesta sexta-feira. No sábado (23), a máxima chega aos 35°C e, no domingo, aos 37°C.

Vai dar praia?

Quem vai sair do Alto Tietê com destino às cidades do Litoral precisa se proteger do calor, principalmente no domingo. Segundo o portal Climatempo, Bertioga terá 41°C neste dia. Essa é a mesma temperatura prevista para Santos e Guarujá.

No Litoral Norte, São Sebastião deve registrar 40°C no domingo. Já Caraguatatuba pode bater a marca de 38°C.