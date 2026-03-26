Saulo: 'Orgulho de ver Poá resgatando sua identidade'

O prefeito Saulo Souza disse, em entrevista ao DS, que o planejamento e estrutura para o desenvolvimento de Poá prevê investimento de cerca de R$ 20 milhões em obras de drenagem e recapeamento. Ele fez um balanço positivo de sua gestão e deixou uma mensagem aos poaenses, que comemoram o aniversário da cidade. “Nosso objetivo é construir uma cidade cada vez mais justa, acolhedora e com qualidade de vida para todos”. Leia a seguir a entrevista do prefeito.

Diário de Suzano: Passados mais de um ano de mandato, o senhor diria que conseguiu preparar Poá para, no futuro, ter novas conquistas de obras, projetos e ações da melhoria da qualidade de vida da população?

Saulo: Logo nos primeiros meses de gestão, realizamos uma ampla reestruturação administrativa, com foco na valorização do funcionalismo e na organização da máquina pública. Esse trabalho de “arrumar a casa” foi essencial para recolocar Poá no caminho do desenvolvimento e preparar o município para novas conquistas. Hoje, já é possível ver os resultados.

DS: O que mais marcou até agora? Algumas obras foram retomadas, como, por exemplo, a reforma do relógio da Praça Central (que trouxe muita emoção aos moradores mais antigos), entre outras.

Saulo: Ao longo deste primeiro ano de gestão, um dos aspectos mais marcantes foi o resgate das tradições e o fortalecimento da identidade cultural de Poá, retomando o orgulho de ser poaense. Promovemos a revitalização de importantes símbolos da cidade, como o Relógio da Praça Central e o Monumento aos Expedicionários, ações que despertaram emoção, especialmente entre os moradores mais antigos. Também retomamos eventos tradicionais, as comemorações do aniversário da cidade com o Desfile Cívico e o Poá Fest, a volta da Festa da Orquídea, por meio da Orquídea Fest, que em 2025 reuniu mais de 160 mil pessoas, além do tradicional concurso Miss Orquídea. Outro destaque foi o retorno dos leãozinhos com bebedouros, na revitalização da Praça da Bíblia e a realização da primeira Estação Natal da história do município, resgatando as festividades natalinas.

DS: Quais os principais avanços em termos de obras que o senhor pode citar?

Saulo: Entre os principais avanços, destaco medidas que impactam diretamente o dia a dia da população, como a redução da tarifa do transporte coletivo, a revogação do decreto da gestão anterior que elevava o valor da Zona Azul e a entrega de veículos oficiais para o transporte de pacientes oncológicos, garantindo mais dignidade e acesso ao tratamento. Na área de infraestrutura e serviços urbanos, intensificamos as ações de zeladoria nos bairros, iniciamos a limpeza do piscinão e reforçamos as medidas preventivas contra enchentes. Também avançamos nas tratativas para a implantação de novas alças do Rodoanel, realizada em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, que integram o futuro complexo viário do município. Além disso, estamos em diálogo com a concessionária da Linha 11-Coral para promover melhorias nas estações e passarelas da cidade, ampliando a segurança e a mobilidade dos usuários. Em parceria com a Sabesp, realizamos a implantação do sistema de abastecimento de água na Vila São Francisco. Poá também conquistou destaque regional ao alcançar o primeiro lugar no Alto Tietê no Ranking de Competitividade dos Municípios.

DS: Na área da Saúde, quais são as principais conquistas até agora?

Saulo: Na área da Saúde, avançamos com ações concretas para ampliar e qualificar o atendimento à população. A inauguração do Centro de Saúde da Mulher, com padrão de uma clínica particular. Também realizamos mutirões de atendimento.

DS: Há projetos para construção de novas escolas? Na educação, o senhor conseguir fazer a entrega de kits e uniformes escolares, que geralmente atrasava.

Saulo: Sim, estamos avançando com projetos importantes na área da Educação. Um dos principais destaques é o início da nova obra do Centro Educacional Poaense (CEP) Santa Luiza, que estava paralisada há mais de uma década. Trata-se de uma demanda histórica que agora será executada como uma nova construção, adequada às necessidades atuais. Uma obra aguardada há mais de 15 anos e que será realizada em nossa gestão, ampliando a rede municipal e garantindo mais vagas para os alunos. Também estamos investindo na melhoria da infraestrutura escolar, com a construção de novas unidades para a EMEB Professora Carolina Ribeiro, na Vila Bandeirantes, da EMEB Benedito Rufino Lopes, no Jardim São José, além de uma nova creche no Jardim Ivonete, e intervenções em outras escolas da cidade. Outro avanço importante foi a regularização da entrega dos kits e uniformes escolares. Além disso, no início do ano letivo, realizamos a entrega de kits de material escolar e material didático apostilado para todos os alunos da rede municipal, da Educação Infantil ao 9º ano, bem como para os professores, assegurando que todos começassem as aulas com os itens necessários. Promovemos o inédito programa “Férias Sem Fome”, com a distribuição de cerca de 15 mil kits de alimentos durante o recesso escolar, garantindo segurança alimentar, inclusive para estudantes com restrições alimentares.

DS: O que está programado para os próximos anos em termos de planejamento urbano? Como a cidade deve crescer? Como está o Plano Diretor da cidade? A cidade tem expectativa de retomar o título de Estância Hidromineral?

Saulo: Poá está em um processo contínuo de planejamento e desenvolvimento, com foco em um crescimento organizado, sustentável e voltado à qualidade de vida da população. Dentro desse contexto, estamos avançando com importantes projetos e equipamentos públicos. Entre eles, a inauguração do Centro da Melhor Idade, além da implantação da Policlínica Municipal, com especialidades como ortopedia, cardiologia, entre outras e da Clínica TEA, em Calmon Viana, ampliando o atendimento especializado na área da Saúde. Também daremos início à construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Perracini e temos previstos a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), em Calmon Viana, e de um CAPS AD (Álcool e Drogas), fortalecendo a rede de saúde mental no município. Como parte desse planejamento, estamos estruturando um investimento de cerca de R$ 20 milhões em obras de drenagem e recapeamento, preparando a cidade para um novo ciclo de desenvolvimento, especialmente com a chegada das alças do Rodoanel.

DS: Qual mensagem gostaria de deixar para a população de Poá nesta data do aniversário da cidade?

Saulo: Neste momento tão especial, em que Poá completa mais um ano de história, quero, acima de tudo, agradecer à nossa população. Cada conquista que celebramos hoje é fruto do trabalho coletivo, da confiança e do amor que cada poaense tem por esta cidade. Assumimos a missão de reconstruir, reorganizar e colocar Poá novamente no caminho do desenvolvimento. E, com muito trabalho, seriedade e responsabilidade, já conseguimos dar passos importantes. Mas eu tenho plena consciência de que ainda há muito a ser feito e é com esse compromisso que seguimos, todos os dias, trabalhando por uma cidade melhor. Tenho muito orgulho de ver Poá resgatando sua identidade, valorizando suas tradições e, ao mesmo tempo, se preparando para o futuro, com planejamento, investimentos e cuidado com as pessoas. Nosso objetivo é construir uma cidade cada vez mais justa, acolhedora e com qualidade de vida para todos.

Parabéns, Poá. Essa cidade é de todos nós e o futuro dela também.