Terceira idade participa de atividade recreativa na Praça de Eventos

Mais de 500 idosos se reuniram nesta sexta-feira (6), na Praça de Eventos, para uma tarde com muita festa, alegria e diversão. Esse grupo da Melhor Idade já participa de diferentes ações (atividades físicas, palestras, trabalhos artesanais, oficinas e passeios) nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) nos bairros da Vila Jaú, Cidade Kemel, Calmon Viana e Jardim São José e nesta sexta-feira esteve em grande evento que marca o encerramento das atividades em 2019.



Além da tarde agradável, com a presença do prefeito Gian Lopes, da primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, e do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves e vereadores, os idosos puderam se distrair com apresentação de um grupo musical e o principal de tudo estar na companhia de amigos e familiares.



O prefeito Gian Lopes parabenizou a Secretaria de Assistência pelo belíssimo trabalho realizado com a Melhor Idade da cidade. “Estou muito feliz por estar mais uma vez participando desta tarde e o nosso grupo da Terceira Idade pode esperar novidades para o próximo ano, pois o nosso objetivo é sempre investir para a melhoria na qualidade de vida da nossa população”.



De acordo com o secretário de Assistência, Edevaldo Gonçalves, as atividades desenvolvidas com o grupo da Melhor Idade são realizadas com muito carinho. “A administração municipal não mede esforços para elaborar políticas públicas que possam impactar diretamente na vida daqueles que ajudaram a construir a nossa cidade”, declarou.



Já a primeira-dama, Andressa Lopes, afirmou ser uma grande felicidade estar junto com pessoas que ela conviveu durante 2019. “Durante o ano fizemos muitas atividades com a Melhor Idade e nada mais agradável do que encerrarmos 2019 por meio de uma confraternização alegre e feliz”.



O trabalho desenvolvido nos Cras promove a qualidade de vida, o condicionamento e a reabilitação por meio da prática de exercícios físicos, laborais, ações sociais e de integração.