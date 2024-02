Terceira Mostra do Corpo Contemporâneo está com inscrições abertas

No próximo dia 7 de março, às 19h30, acontece o lançamento da Mostra do Corpo Contemporâneo no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. O objetivo do evento é estabelecer uma ponte entre renomados artistas da capital e toda região do Alto Tietê, conectar profissionais experientes com estudantes das artes do corpo, além de provocar o público e modernizar a cidade. Para participar é só chegar. O lançamento é aberto ao público e gratuito.

Neste dia haverá uma roda de conversa sobre “A Arte da Performance" com a equipe de curadores, artistas locais e pessoas interessadas em iniciar seus estudos em performance e participar da Mostra. É para profissionais, amadores e curiosos”, explica a mediadora e produtora artística Fernanda Moretti.



De acordo com ela, no lançamento será divulgado o site onde os artistas interessados em participarem da mostra poderão se inscrever. “Doze performances serão selecionadas para se apresentar na mostra em abril. Estes artistas receberão remuneração entre R$800 e R$1.800”, detalha Fernanda.

Juntamente com as atividades da mostra haverá também workshops e uma aula inaugural, ministrada pelo arquiteto e urbanista Paulo Pinhal em abril.

Nas duas versões anteriores, todas financiadas pelo Programa de Fomento à Arte e a Cultura (PROFAC), teve a dança contemporânea em solos, duos e trios (2018) e a videodança (2020) como tema central. Em 2024 será a vez da arte da performance, novamente com financiamento do PROFAC, edital de Mostras e Festivais.

TODOS OS EVENTOS TÊM ENTRADA GRATUITA.

PARA OS WORKSHOPS É NECESSÁRIO SE INSCREVER ANTES ATRAVÉS DO SITE DA MOSTRA, a ser lançado no dia 07.03.

Programação

07.03.2024 às 19h30

Lançamento Oficial da Mostra

Centro Cultural de Mogi das Cruzes

Rua Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360

Centro

Mediação: Fernanda Moretti

18.04.2024 às 20h

Aula inaugural com Paulo Pinhal

Centro Cultural de Mogi das Cruzes

Rua Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360

Centro

Aula-palestra com o professor universitário e um dos artistas mais experientes da cidade dentre as artes visuais e a produção artística desta linguagem desde os anos 70.

“Vamos ouvir O Que É Performance?”

Workshop de Criação 1

19.04.2024 das 19h às 21h

Centro Cultural de Mogi das Cruzes

Rua Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360

Centro

Workshop de trabalho corporal com Fernanda Moretti para a criação em diversas linguagens como teatro, circo, dança, performance. Necessária inscrição prévia pelo site.

Workshop de Criação 2

20.04.2024 das 9h às 11h

Centro Cultural de Mogi das Cruzes

Rua Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360

Centro

Workshop de preparação corporal cênica com profissional a ser confirmado.

Mostra dos Trabalhos Selecionados

19 a 21.04.2024

Horários e locais a serem divulgados no dia 14.04

As performances serão realizadas por toda cidade, conforme escolha dos participantes.

Equipe da Mostra:

PRODUÇÃO

Fernanda Moretti

Bailarina e produtora cultural há 25 anos, é performer desde 2005 e Mestre em Artes Cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da USP -ECA/USP.

Foi professora de Corpo e Movimento, Técnicas e Evolução da Dança na Faculdade de Artes Cênicas da ECA/USP e atua como terapeuta corporal e preparadora de elenco.

Venceu o 1º Festival de Performance de Mogi das Cruzes com 1º e 3° lugar em 2005 e como Melhor Performance Mogiana em 2006.

Criou e produziu a 1ª Mostra do Corpo Contemporâneo - dança contemporânea, junto a Ítalo Leal em 2018, e produziu a 2ª Mostra na modalidade videodança em 2020.

Fundadora e diretora, junto a Cleiton Costa, de Fernanda Moretti Arte do Movimento, espaço e escola para as artes do corpo a conectar diferentes linguagens artísticas, culturas e seres humanos.

CURADORIA

Daniele Santana

Atriz e gestora cultural, pesquisadora de Poéticas do Corpo Brincantes para a Cena e do Teatro de Rito.

Integrante do grupo Contadores de Mentira há 17 anos, onde desenvolvem obras Teatrais, demonstrações técnicas de trabalho, ações formativas, festivais e intercâmbios nacionais e internacionais. Percorreu com o grupo países da América do Sul, Central e Europa.

É integrante da rede "The Magdalena Project – Rede Internacional de Mulheres do Teatro contemporâneo " e da Rede Latinoamericana de Mulheres do Teatro - Shaya. Idealizadora do festival "Ventre em teia - encontro de mulheres da cena e da revista MORUPI dedicada à escrita e pensamento de mulheres da cena”.

Bel Jaccoud

Artista da dança, poeta e produtora cultural, é mulher, cis, LGBT e mãe solo moradora de Suzano. Tem sua trajetória atravessada pela dança como lugar central de imersão e formação, mas transversaliza sua pesquisa no estudo da performance e poética relacional do espaço.

Esteve intérprete criadora da TF Cia de Dança onde participou do processo de criação das obras “Corpos de Fronteira” e “Zona Cinzenta” e hoje integra a Coletiva Membrana, a obra “Curra – Temperos sobre Medéia” ao lado do Grupo Contadores de Mentira, é ativista da Frente LGBTQIAPN+ de Suzano e o M.A.I.S, movimento artivista independente de Suzano.

Lançou dois livros, “ LAVA” e “Curta e Prosa”; segue sua travessia artística dentro de uma perspectiva do corpo político, nos movimentos de cultura popular, e ocupação de retomada territorial da arte como um medidor do tempo e das poéticas sociais, que seguem sendo urgentes.

Marco Guerra

Artista-pesquisador-educador. Pedagogo, Mestre em didática e Doutor em Psicologia da Educação na FE-USP. Suas linhas de trabalho são o teatro, a palhaçaria, a literatura e os jogos do mundo.

É pesquisador da USP e idealizador da Pedagogia do Palhaço, proposta educativa que tem como principais concepções e aplicações, as técnicas do ator-criador, do arteiro, do atuador, do artivista e do artecurador.

Tem 23 anos de experiência em aulas de circo e teatro com crianças e adolescentes em áreas de vulnerabilidade. É fundador e coordenador executivo da Estação Aprendizarte, associação que desenvolve trabalhos artísticos/educativos, nas linhas da Pedagogia do Palhaço, com crianças, adolescentes, adultos e idosos. É pesquisador do Lab_Arte (Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura) da Faculdade de Educação da USP, do GPARTEDU (Grupo de Pesquisa em Arte e Educação) e do CIRCUSP (Coletivo Interdisciplinar de Pesquisas Circenses da USP), do qual é fundador.

AULA INAUGURAL

Paulo Pinhal

Arquiteto e urbanista, é autor de várias obras de artes conceituais e com largo conhecimento do uso da Inteligência Artificial aplicado na arquitetura e nas artes.

Foi integrante do Grupo Pitanga de Artes Conceituais de Mogi das Cruzes na década de 70, época em que participou do Salão de humor de Piracicaba e do Mackenzie.

Autor do personagem de História em quadrinhos “Tempo”, publicado diariamente no período de 1979 a 1981 no Diário de Mogi; tem publicações em vários jornais e revistas com desenhos e textos.

Foi jurado em dois Festivais de Performance da cidade de Mogi das Cruzes, em 2005 e 2006 e júri oficial da Paulistur em desfile de Escola de Samba de São Paulo.

Fundador e Curador do CECAP – Centro Cultural Antônio do Pinhal de 2006 a 2021 e autor do Curso de História da Arte do Século XX, pelo Colégio de Arquitetos, por onde passaram mais de 100 alunos e hoje o curso está disponível online.