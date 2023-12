Terceira Parada de Natal em Itaquá acontece neste sábado a partir das 17 horas

Itaquá realiza neste sábado, a partir das 17 horas, a terceira Parada de Natal da cidade. No ano passado, 4,5 mil pessoas estiveram presentes.

Neste sábado, dia 2, com concentração em frente à Prefeitura (avenida Ver. João Fernandes da Silva, 283 - Vila Virgínia) e dispersão na praça Padre João Álvares - Centro.

“Venha dar as boas-vindas a melhor época do ano e ao bom velhinho em nossa Parada de Natal!”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

Ano passado

Em 2022 ocorreu a segunda Parada de Natal, que contou com 12 carros alegóricos e recebeu cerca de 4,5 mil pessoas que acompanharam o desfile na noite do último sábado (3).

Com músicas natalinas apresentadas pelas alunas da Secretaria de Cultura, o evento reuniu mais de 150 profissionais envolvidos direta e indiretamente na ação, que neste ano contou com palco e arquibancada. Após o desfile, a população ainda pode contar com barracas de lanches que movimentaram o comércio local.

O desfile teve carros alegóricos com personagens de fadas, princesas, anjos, o Papai Noel e outras figuras que fazem parte da magia natalina para envolver as crianças, além da interação do bom velhinho que desceu do trenó para um contato mais próximo com os espectadores.

“O Natal é um momento mágico e a nossa comemoração pretendia alcançar quem está em situação de vulnerabilidade social. Pessoas que, muitas vezes, não têm acesso às decorações de shoppings ou centros comerciais. Ficamos felizes em proporcionar esse momento”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.