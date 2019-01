Termina nesta sexta-feira prazo para se inscrever em concurso para Supervisor de Ensino

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo recebe até esta sexta-feira (11) as inscrições do concurso para Supervisor de Ensino. São 372 vagas, sendo 353 para ampla concorrência e 19 para candidatos com deficiência. O cadastro é exclusivamente online no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). O valor da taxa é de R$ 60,00.

Para participar da seleção, o interessado deve ter licenciatura plena em Pedagogia ou Pós-graduação na área de Educação e comprovar experiência de, no mínimo, oito anos de efetivo exercício de magistério, sendo três em gestão educacional. A prova está prevista para 24 de março de 2019.

Entre as atribuições do Supervisor de Ensino está a elaboração de relatórios pedagógicos, de gestão e de infraestrutura; orientar e acompanhar o planejamento, desenvolvimento e avaliação da aprendizagem nas escolas públicas; e propor ações voltadas ao desenvolvimento do sistema de ensino. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário inicial de R$ 4.538,86.

Prova

A prova é dividida em duas etapas: objetiva e dissertativa. No período da manhã são 80 questões de múltipla escolha e duração de quatro horas. Já no período da tarde o exame é composto por 4 questões dissertativas e tempo limite de três horas. O edital completo está publicado na edição de 22 de novembro do Diário Oficial.