Terminais de ônibus recebem serviço de manutenção da iluminação

Os terminais de ônibus de Mogi das Cruzes estão recebendo, durante esta semana, serviços para melhoria da iluminação. O trabalho está sendo realizado por equipes da Secretaria Municipal de Transportes, que estão substituindo lâmpadas queimadas ou com problema nos terminais Estudantes, Central e Geraldo Scavone.

Cerca de 250 lâmpadas estão sendo trocadas nos três locais, com serviços realizados tanto nas plataformas quanto nos saguões. O objetivo é oferecer aos passageiros mais segurança e melhores condições de utilização dos terminais.

“Os terminais recebem serviços de manutenção e, para isso, foram criadas equipes específicas que identificam os problemas e buscam as providências para solucioná-los, minimizando os transtornos aos usuários”, afirmou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

Além dos trabalhos com iluminação, os terminais também vão receber serviços de manutenção nos banheiros, com a substituição de válvulas que estavam danificadas.

O secretário também chamou a atenção para a importância da participação dos usuários na conservação dos espaços públicos. “Nos três terminais, temos registrado casos de vandalismo. Eles são praticados por uma minoria, mas acabam prejudicando os passageiros e quem utiliza os serviços existentes nos locais. Assim, é importante que, ao detectar algum problema ou alguma pessoa depredando os espaços que o fato seja comunicado imediatamente aos responsáveis”.

Trânsito

A Secretaria Municipal de Transportes ainda vai iniciar, hoje, uma pesquisa com moradores e comerciantes da região das avenidas Capitão Manoel Rudge e Laurinda Cardoso de Mello Freire, na Vila Oliveira, sobre as propostas de alteração no trânsito do local. Esta ação complementa a consulta online realizada pela administração municipal sobre o tema.

Durante o trabalho de pesquisa, serão ouvidos moradores e comerciantes das duas avenidas e das ruas Sebastião Domingues, Professor João Cardoso Pereira, José Elói Pupo, Galdino Alves, Adelino Torquato, Benjamim Rodrigues Ferreira e Caetano Grieco, além da praça Norival Tavares. O trabalho também acontecerá nos quarteirões adjacentes às avenidas das ruas Frederico Straube, Agostinho Caporali, Sérgio Plaza, José Urbano Sanches, Cruzeiro do Sul e Antonio Nascimento Costa.