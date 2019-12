Terminal de Mogi deve receber 16 mil passageiros entre este sábado e quarta-feira

Cerca de 16 mil passageiros devem movimentar, entre este sábado (21) e 25 de dezembro, o Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, em Mogi das Cruzes, para aproveitar as festas de fim de ano em cidades como Bertioga, Santos e Guarujá, no Litoral Paulista, além do estado do Rio de Janeiro, destinos mais procurados desta época.

A previsão, segundo a Atlântica Construções, Comércio e Serviços, empresa que administra o terminal, é de que o movimento de turistas deve aumentar nos dias 23 e 24. Além disso, a expectativa é de que 8 mil passageiros passem pelo terminal para embarques e 8 mil passageiros para desembarques.

O movimento deve subir 30% nos meses de dezembro e janeiro. A Atlântica espera que 20 carros extras sejam colocados a disposição no terminal.

Segundo o supervisor administrativo do terminal, Celso de Camargo Pereira, o movimento médio diário é de 950 embarques.

Com o aumento no fluxo de passageiros, o objetivo é fazer com que todos os funcionários trabalhem para atender a demanda. "A gente procura atender com a equipe completa. Ninguém de folga por enquanto, pra cobrir as necessidades dos usuários", conta o supervisor.

Passageiros

O aposentado Donizete Francisco Gomes, 60, está indo para Vitória da Conquista, na Bahia. Ele é uma das pessoas que vai viajar para aproveitar a época de festas com a irmã e optou pelo ônibus para ganhar tempo.

"Se eu for de avião até Salvador, depois perco um dia para ir até Vitória da Conquista. Daqui eu vou levar o mesmo tempo. Fica mais rápido e sai mais em conta", revela o aposentado, que pagou apenas R$ 160 na passagem de Mogi à Salvador.

O Litoral Norte e o Vale do Paraíba são destinos bastante procurados pelas pessoas nesta época do ano. Inclusive pela estudante Helena Andrade, 19. De férias escolares, ela visitou a família na cidade praiana de São Sebastião, e agora está retornando para São José dos Campos, sua cidade natal.

De passagem pelo terminal de Mogi, ela promete voltar ao litoral no domingo. "Acabei de voltar, mas dia 22 retorno para São Sebastião. Hoje estou fazendo conexão aqui", conta a jovem.

Morador de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, o aposentado Rômulo Rezende, 77, foi para Bertioga visitar a irmã. Agora, ele espera que a família vá até Pinda visitá-lo no Natal. "Já visitei a irmã. Agora é hora de meus filhos, genros e netas irem lá me ver", conta o aposentado.

Antecedência

A administradora do terminal de Mogi recomenda que os passageiros cheguem ao terminal com, ao menos, uma hora de antecedência no dia da viagem, e que identifiquem as bagagens. Também é fundamental que todos os passageiros estejam com os documentos.

Para viagens com crianças menores de 12 anos, os documentos necessários são: carteira de Identidade ou certidão de nascimento original e documentos dos adultos responsáveis.