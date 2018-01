Terminal de ônibus do Jardim São José em Poá recebe revitalização

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá realiza a revitalização do terminal de ônibus do Jardim São José. A ação tem por objetivo melhorar a qualidade do serviço de transporte público para a população. Também foi melhorada a sinalização da malha viária próxima ao terminal para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

Segundo o secretário de Transportes, Wilson Lopes, outros pontos e abrigos de ônibus da cidade também receberam melhorias e o objetivo é ampliar este trabalho na cidade. “Agora é importante que a população nos ajude a manter estes espaços bem conservados e que denuncie ações de vandalismo. É preciso consciência e respeito ao patrimônio público, porque são espaços utilizados por todos os munícipes”.

Ainda de acordo com Lopes, os pontos de ônibus que precisam de revitalização e manutenção já foram identificados e em breve receberão trabalhos como a restauração de bancos, renovação de pinturas e troca de coberturas (caso seja necessário).

“Estamos realizando em toda cidade ações para melhorar o Transporte Público. As vias do município estão sendo recuperadas gradativamente e a empresa responsável pela concessão do transporte coletivo do município está recebendo notificações para realizar os ajustes necessários, e assim nosso trabalho vai garantindo à população serviços essenciais necessários à mobilidade urbana”, disse Lopes.

A população pode denunciar qualquer tipo de vandalismo ou depredação dessas estruturas na Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana nos telefones: 4636-6912 e 4638-2185.

Sinalização

Além da melhoria na sinalização realizada nas proximidades do terminal de ônibus do Jardim São José, diversas ruas da região central, Fonte Áurea, Calmon Viana, e que ficam próximas a escolas também receberam o trabalho. Lopes explicou que são pontos atendidos devido a grande circulação de veículos e pessoas.

“Estes locais recebem diversos trabalhos como a pintura de faixas de pedestres e de meio-fio em amarelo para reforçar a proibição de estacionar próximo a esquinas. Estamos intensificando nossas atividades em todos os pontos do município, nos lugares pontuais dos bairros e perto das escolas. Nosso objetivo é investir em um trânsito mais seguro para todos”, concluiu Lopes.